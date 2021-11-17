《出旗制勝－麥穎儀》阿里京東明天公布業績，５０天線似乎有支持

《出旗制勝》恒指上日（１６日）造好，午後開市更升至全日高位２５７４７點，升３５６

點尾段升幅收窄，最終以２５７１４點收市全日升３２３點。大市成交金額１３１０億。但恒指

今早（１７日）未能承接上日升勢，低開後更一度跌近２００點，低位見過２５５２１點。

阿里（０９９８８）將於明天（１８日）公布截至今年９月底止三個月業績，綜合各大行預

測數據，經調整ＥＢＩＴＡ中位數則為３４４﹒４９億元，按年跌１７﹒４％。大行普遍認為阿

里今季業績亮點不多，相信在國內對科網股的監管下，再加上電商競爭加劇、雲業務失大客等，

市場或對阿裡業績未有太大期望。投資者如看淡明天公布之業績，或可留意阿里沽２４７９０，

行使價１４０元，實際槓桿５倍，引伸波幅４８％，換股比率５０兌１，２０２２年０３月３０

日到期。

但從技術走勢上看，阿里上日能隨大市向上，並升穿２０天移動平均線，見１０日以來高位

全日升２﹒３％，報１６５﹒２元。而回顧阿里１０月以來的表現，自月初收復１６０元關口失

地之後，股價持續於１６０－１８０元位置附近窄幅上落，５０天線位置似乎有支持。投資者如

看好，或可留意阿里購１１５８１，行使價１７８﹒９８元，實際槓桿７倍，引伸波幅

４２﹒６％，換股比率５０兌１，２０２２年０２月２５日到期。

同樣將於明天公布業績的京東（０９６１８），截至上日收市已連升５個交易日，累計升幅

高達１２％。而上日亦隨一眾科網股向好，收市更見全日高位以及６個月以來的高位，全日升

０﹒７％，收報３３８元。本周五（１９日）收市後，恒生指數服務公司將會公布季檢結果，市

場上「染藍」憧憬較高的候選股份名單當中亦包括京東在內。另外，早前雙十一促銷，京東累計

下單金額再創新高，有３４９１億元人民幣，較去年高２８﹒６％。另外，今年雙十一是京東首

次接受客戶以數字人民幣付款。截至１１月１１日已有超過１０萬人使用數字人民幣付款。投資

者如看好其業績，認為業績或「染藍」憧憬成刺激其股價上升的亮點的話，或可留意京東購

２６４１３，行使價３７８﹒２元，實際槓桿６﹒８倍，引伸波幅４５﹒７％，換股比率１００

兌１，２０２２年０２月２８日到期。但京東股價今早要隨大市回落，暫時中止５連升，中段曾

跌超過２％，低位見過３３０﹒８元。投資者如看淡，或可留意京東沽２９５６６，行使價

２７９﹒８元，實際槓桿４﹒６倍，引伸波幅４７﹒９％，換股比率１００兌１，２０２２年

０４月２８日到期。

《花旗上市結構性產品部副總裁 麥穎儀》



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