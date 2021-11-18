《運籌帷幄－梁業豪》「火中取栗」的圖利手法不明智

《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量均為５０％，局勢則分別屬於

顯著向好和向淡。根據筆者應算是非常豐富的期貨買賣經驗，持倉圖利的成功之道在於「順勢」

兩個字。沒有至少一、兩年實戰經驗的投機者，不會明白箇中道理。大部分投機初哥都喜歡於港

股錄得他們認為已經足夠的跌幅時。逆勢入市持好倉圖利；反之亦然。有些時候，他們會成功，

卻不知道這份運氣會令他們更加輕視風險，繼續以「火中取栗」的手法圖利，很快便倒輸收場。

於日線圖形勢變得向好或顯著向好後，短線投機者的正確圖利方式只為伺機持有好倉。但若

屬超短線投機者，圖利方式亦相同，分別只在於改為參考小時圖。換言之，逆勢持有淡倉圖利的

行動是不應參與的。筆者的個人方法，為只於圖表形勢偏好╱偏淡時，才動用小注捉逆勢造淡╱

造好圖利的機會，但態度上不及順勢持倉時進取。

《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（影音

：ｐａｔｒｅｏｎ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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