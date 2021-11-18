《行內行外－梁崇讓》市場鑊鑊新鮮鑊鑊甘？

《行內行外》「行內行外」曾述及《魷魚遊戲》熱潮席捲多國，並受到眾多的粉絲熱烈追看

，有遊戲平台乘勢推出同名虛擬遊戲和「魷魚幣」（ＳＱＵＩＤ），即時引起熱潮炒作，３日內

暴漲７５０倍，也帶動其他虛擬貨幣上升，虛擬貨幣龍頭比特幣更升越６８０００美元創出新高

。在早前的文章中，筆者已說不知「魷魚幣」熱潮可維持多久？言猶在耳「魷魚幣」幣價突然暴

跌，跌幅高達９９％，相信大部分投資者投入的資金有機會化為烏有。有評論員立即指出「魷魚

幣」只是一個騙局，其來龍去脈和前因後果，只能靠有關當局仔細查找了。



＊虛擬風險＊



「魷魚幣」事件再度引起有關當局和業內人士關注虛擬貨幣的監管問題，上周證監會副行政

總裁梁鳳儀在一個金融科技論壇上表示，香港證監會自２０１８年底陸續推出針對虛擬資產的監

管方針及監管框架，主要是引入條例，若機構管理的資產有１０％為虛擬資產，便要接受該證監

會監察，並只許專業投資者參與交易買賣。但時至今日，市場已發生了巨變，市場上已出現了不

少有關虛擬資產的期貨和ＥＴＦ產品，並已有基金投入相關資產，加上現時網上買賣盛行，監管

買賣渠道也是一大難題。雖然這樣，與虛擬資產相關的監管也應要與時並進，因此證監會透露，

現時正與金管局檢討現今的條例是否需要更新？日後會刊發聯合通函通告。



其實除了虛擬資產投資存在風險外，投資證券市場上的上市公司同樣存在風險，近日內房股

的債務違約事件仍不斷在發酵，除了香港的恒大（０３３３３）外，花樣年（０１７７７）、佳

兆業（０１６３８）、新力控股（０２１０３）、當代置業（０１１０７）等，內地則有泰禾集

團、藍光發展、華廈幸福等等都面臨違約風險，現時最令人擔憂的是內地於去年下半年設立的《

三道紅線》，雖然某些企業的財務報表顯示財務狀況逐步向好，《三道紅線》全部達標，但可惜

這些報表原來可能只是數字遊戲或曾作修飾，卻經不起現實的考驗，個別內房股仍然爆雷，這更

令投資者懷疑企業財務報表的真實度，這令內房股草木皆兵，因此股價和債價繼續受壓。



＊似曾相識＊



內房股板塊備受沽售，但市場上的資金從來不甘寂寞，新目標碳中和新能源概念股大受到追

捧。近期「元宇宙」概念股因面書（Ｆａｃｅｂｏｏｋ）將改名為Ｍｅｔａ受到投資者關注，變

成異軍突起，帶動新經濟和和科技股持續上升，令美股再創新高。面書主席朱克伯格更揚言將投

入大量資金建立元宇宙，並將更改商標和美股代碼為「ＭＶＲＳ」，目標Ｍｅｔａ可覆蓋１０億

人口，這種出位的投資行動和言論與特斯拉的馬斯克不遑多讓，兩者相互爭鋒，只能說股票市場

永遠都是一雞死一雞鳴。據Ｅｍｅｒｇｅｎ Ｒｅｓｅａｒｃｈ報告指出，去年「元宇宙」市場

年複合增長率為４３﹒３％，市值達４７６﹒９億美元，料到２０２８年，市值更上望

８２８９﹒５億美元，全球已有４００家企業以元宇宙概念優化產能。



當然在投資市場總有人唱反調，投資銀行富瑞（Ｊｅｆｆｅｒｉｅｓ）分析師認為，要元宇

宙成真，恐怕還需要幾十年。只是大部分投資者可能還未搞清楚「元宇宙」是甚麼？但其投資熱

潮已一觸即發，無論是晶片企業，甚至是體育用品公司都想趕上元宇宙概念，這真是似曾相識，

過往的回歸年、２０００年的千年蟲，２００８年的金融熱潮，板塊如國企、金融、保險、醫療

、煤炭、環保、內房、汽車、教育、物流、科技、網絡、平台經濟、新能源、生物科技和疫苗等

都以概念為題，都曾被基金和投資者瘋狂炒賣，現在很多股價已面目全非，那是否全可用「大勢

所趨」來解讀呢？遠的有受金融海嘯影響的匯控（００００５），近的有因債務違約和內地收緊

監管的內房、網絡平台以及教育股等股票股價下跌後都未必能回復舊觀，這是否又因「大勢所趨

」所致呢？事實這只能證明無論投資或投機都是有很高的風險，投資者一定要量力而為，小心、

小心、再小心！



＊投機與娛樂＊



後記：不同的經濟學者和投資大師對虛擬貨幣的看法一直都有分歧，當比特幣和以太幣的交

易價格再度衝頂之際，有「新興市場教父」之稱的麥樸思（Ｍａｒｋ Ｍｏｂｉｕｓ）卻大潑冷

水，直指虛擬貨幣僅為一種宗教信仰而非投資，又稱投資者不應該將這些虛擬貨幣視為一種投資

手段，這僅是一種投機和娛樂的方式，因此在貨幣和通脹的壓力下，股票才是最好的投資選擇。

摩根大通行政總裁戴蒙（Ｊａｍｉｅ Ｄｉｍｏｎ）亦曾公開批評比特幣，指其「一文不值」和

是「傻瓜的黃金」。不過，曾成功預言１９８７年股災的傳奇對沖基金經理瓊斯（Ｐａｕｌ

Ｔｕｄｏｒ Ｊｏｎｅｓ）則認為，虛擬貨幣可佔一席之地，又指虛幣比黃金更能抵禦通脹。



至於近期異軍突起受到熱捧概念的「元宇宙」Ｍｅｔａｖｅｒｓｅ一詞中的「Ｍｅｔａ」有

超越的意思，「ｖｅｒｓｅ」即是Ｕｎｉｖｅｒｓｅ（宇宙），加起來就是「超越宇宙」，形容

一個持續存在的數碼世界，會永遠存在，有去中心化概念，卻同時與現實掛勾。其實虛擬世界在

電影界中早已存在，題材更是多樣化，並甚受觀眾歡迎、欣賞和賣座。提到虛擬世界，自然免不

了又與虛擬貨幣扯上關係，這又令虛擬貨幣的投資者打了一支強心針。據業內人士透露要投入元

宇宙，最關鍵的還是擴增虛擬及實境實驗室的裝備，面書主席預計將投入１００億美元發展元宇

宙項目，還估計項目初期會呈現虧損狀態，那投資者投入此類股票除了存在高風險外還要有信心

和耐性了。只是現時無論科技技術和虛擬產品都以超光速的速度發展，如這類產品或項目涉及上

市公司，在監管方面，有關當局又會如何應對呢？

《香港證券及期貨從業員工會副會長 梁崇讓》



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