《缸邊隨筆－石鏡泉》大國博弈

《缸邊隨筆》習拜會，使大家認識到甚麼是大國博弈，如投資者對大國博弈多些了解，就不

會錯抱幻想。



將中美元首會面情景推至五年前，特朗普當選後，出訪中國，習主席熱情款待，招呼他去參

觀較少開放的故宮區域，搬出乾隆時的古董，歡娛用餐，暢言中美合作。



之後習近平訪美，特朗普招呼習主席去其莊園用餐，用餐之際，就是特朗普射６０枝導彈炸

敘利亞之時。潛台詞是：這是美式塔利班，左手舉杯，右手扔彈。



再之後，特朗普與習近平於阿根廷開會，宴席間，孟晚舟於加拿大被拘。這是明明白白的美

式鴻門宴，等你中國認識甚麼是長臂管轄，普天之下，美法均可施，拉你就拉你。



中國熱臉，數度貼上美佬冷屁股，以至毒手，前車之鑑，中國會怎做？



（１）認定美國非善類；



（２）講無謂，做實際。做就是要超越，以不容置疑的客觀實力，輾壓這個非善類，要再搬

出抗美援朝的原則，狠打一拳，省下之後百拳；



（３）積極提升自己實力，由科技至軍事都密密做；



（４）積極拆解國內危機、地產泡沫、科技寡頭，外資滲透都一一執正，免中國來次「雷曼

爆破」，內困外患就麻煩。



按這思路就看到中國在抗疫事上出這麼大力，如中國疫情也慘如美國，保不了製造業的出口

量，以濟天下，美國也就不會今時要開這個習拜會。



筆者昨文對周一習拜會的評語是：耳邊風對廢話，是各說各話，辦法照舊。



中美易相互伸出橄欖枝？不易囉。會前傳中方有意邀請拜登出席明年冬奧，但在１６日，外

媒已報道，拜登政府已拿中國人權說事，謂不會出席。這個拒，來得快過打針，因為中國一發出

邀請，拜登政府才拒邀時，即是點呢？所以早些放風，中國也知趣不邀請就免了大家尷尬。這個

小事（？）說明大國博弈如果不想打出手，就要早早表態，免大家下不了台，如日後中國真向拜

登發出邀請函時，中美兩國才可說是有偈傾。



近幾年中美關係陷低谷，光是句「老朋友」，筆者認為不足以代表是真老友，這個都是路人

皆知之事。



要由冷回至熱，習近平提出三點原則、四個要優先處理事項。



習近平強調，總結中美關係發展經驗和教訓，新時期中美相處應該堅持三點原則：一是相互

尊重。尊重彼此社會制度和發展道路，尊重對方核心利益和重大關切，尊重各自發展權利，平等

相待，管控分歧，求同存異。二是和平共處。不衝突不對抗是雙方必須堅守的底線，美方提出中

美可「共存」，還可加上兩個字，即和平共處。三是合作共贏。中美利益深度交融，合則兩利、

鬥則俱傷。地球足夠大，容得下中美各自和共同發展。要堅持互利互惠，不玩零和博弈，不搞你

輸我贏。



習近平強調，中美應該著力推動四個方面的優先事項：一是展現大國的擔當，引領國際社會

合作應對突出挑戰。在這方面，中美合作也許不是萬能的，但沒有中美合作是萬萬不能的。中方

所提的全球性倡議對美國都開放，希望美方也能如此。二是本著平等互利精神，推進各層級各領

域交往，為中美關係注入更多正能量。我願通過多種方式同總統先生保持聯繫，為中美關係指明

方向、注入動力。中美在經濟、能源、兩軍、執法、教育、科技、網絡、環保、地方等諸多領域

存在廣泛共同利益，應該互通有無、取長補短，做大中美合作的「蛋糕」。中美可以利用兩國外

交安全、經貿財金、氣候變化團隊等對話渠道和機制平台，推動務實合作，解決具體問題。三是

以建設性方式管控分歧和敏感問題，防止中美關係脫軌失控。中美存在分歧很自然，關鍵是要建

設性管控，避免擴大化、激烈化。中方當然要維護自身主權、安全、發展利益，希望美方務必謹

慎處理好與此有關的問題。四是加強在重大國際和地區熱點問題上的協調和合作，為世界提供更

多公共產品。天下並不太平，中美應該同國際社會一道，共同捍衛世界和平，促進全球發展，維

護公正合理的國際秩序。



＊台灣問題是中美較勁關鍵＊



上述這段是來自《新華社》稿，但是原文由外媒轉載，這代表甚麼？筆者認為是個好事，原

汁原味、無加減、無過濾，只要你懂中文就看得到。



筆者孤陋寡聞，之前未見過的，這代表甚麼？是橄欖枝？



中美的一個較勁關鍵是台灣問題。



習近平闡述了中方在台灣問題上的原則立場。習近平強調，台海局勢面臨新一輪緊張，原因

是台灣當局一再企圖「倚美謀獨」，而美方一些人有意搞「以台製華」。這一趨勢十分危險，是

在玩火，而玩火者必自焚。一個中國原則和中美三個聯合公報是中美關係的政治基礎。歷屆美國

政府對此都有明確承諾。台灣問題的真正現狀和一個中國的核心內容是：世界上只有一個中國，

台灣是中國的一部分，中華人民共和國政府是代表中國的唯一合法政府。中國實現完全統一，是

全體中華兒女的共同願望。我們是有耐心的，願以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一的前景，

但如果「台獨」分裂勢力挑釁逼逼，甚至突破紅線，我們將不得不採取斷然措施。



＊美方又怎看這問題？＊



Ｏｎ Ｔａｉｗａｎ，Ｂｉｄｅｎ ｒｅｉｔｅｒａｔｅｄ ｈｉｓ

ａｄｍｉｎｉｓｔｒａｔｉｏｎ ｒｅｍａｉｎｓ ｃｏｍｍｉｔｔｅｄ ｔｏ ｔｈｅ

ｓｔａｔｕｓ ｑｕｏ：Ｈｅ 「ｕｎｄｅｒｓｃｏｒｅｄ ｔｈａｔ ｔｈｅ Ｕｎｉｔｅｄ

Ｓｔａｔｅｓ ｒｅｍａｉｎｓ ｃｏｍｍｉｔｔｅｄ ｔｏ ｔｈｅ ’ｏｎｅ

Ｃｈｉｎａ’ ｐｏｌｉｃｙ， ｇｕｉｄｅｄ ｂｙ ｔｈｅ Ｔａｉｗａｎ

Ｒｅｌａｔｉｏｎｓ Ａｃｔ， ｔｈｅ ｔｈｒｅｅ Ｊｏｉｎｔ Ｃｏｍｍｕｎｉｑｕｅｓ

， ａｎｄ ｔｈｅ Ｓｉｘ Ａｓｓｕｒａｎｃｅｓ， ａｎｄ ｔｈａｔ ｔｈｅ

Ｕｎｉｔｅｄ Ｓｔａｔｅｓ ｓｔｒｏｎｇｌｙ ｏｐｐｏｓｅｓ ｕｎｉｌａｔｅｒａｌ

ｅｆｆｏｒｔｓ ｔｏ ｃｈａｎｇｅ ｔｈｅ ｓｔａｔｕｓ ｑｕｏ ｏｒ

ｕｎｄｅｒｍｉｎｅ ｐｅａｃｅ ａｎｄ ｓｔａｂｉｌｉｔｙ ａｃｒｏｓｓ ｔｈｅ

Ｔａｉｗａｎ Ｓｔｒａｉｔ，」 ｔｈｅ Ｗｈｉｔｅ Ｈｏｕｓｅ ｓｔａｔｅｍｅｎｔ

ｓａｉｄ － ｔｈｅ ｌａｔｔｅｒ ｐａｒｔ ｂｅｉｎｇ ａ ｗａｒｎｉｎｇ

ａｇａｉｎｓｔ Ｃｈｉｎａ’ｓ ｒａｍｐｅｄ－ｕｐ ｔｈｒｅａｔｓ ａｎｄ

ｒｅｐｅａｔ ｄｉｓｐｌａｙｓ ｏｆ ｆｏｒｃｅ ｔｏｗａｒｄ ｔｈｅ ｉｓｌａｎｄ

。



一句總結：爭持不下，靜候台海風雲起。《資深投資者 石鏡泉》



（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）



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