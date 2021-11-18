【恒大困局】恒大折讓逾２４％悉售恒騰１８％股權，套現逾２１億

《經濟通通訊社１８日專訊》中國恒大（０３３３３）公布昨日協議向聯合資源投資控股出
售恒騰網絡（００１３６）共１６﹒６２億股，相當於恒騰已發行股本約１８％，每股作價
１﹒２８元，比恒騰上日收市價折讓約２４﹒２６％，總代價２１﹒２８億元。
交易完成後，恒大將不再持有任何恒騰股份。恒大認為交易可幫助改善公司的流動性問題。
（ｍｈ）
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