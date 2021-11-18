《專家之言－黃德几》華潤啤酒具品牌優勢，積極提升產品結構

《專家之言》內地區域性疫情反覆，或多或少對啤酒行業的銷量帶來負面影響。不過，中線

而言，內地人均收入增加，預期中國的未來消費開支將持續上升。華潤啤酒（００２９１）旗下

主要品牌「雪花Ｓｎｏｗ」，在內地啤酒市場具領先優勢。集團積極提升產品結構，在２０１９

年引入喜力國際品牌，並以次高檔品牌「勇闖天涯 ｓｕｐｅｒＸ」為首的年輕化產品，豐富產

品組合。



＊繼續優化產能，上半年純利大增逾倍＊



今年上半年，集團整體啤酒銷量按年上升４﹒９％至６３３﹒７萬千升，其中次高檔及以上

啤酒銷量達１００萬千升，按年增加５０﹒９％，反映產品結構顯著提升。集團繼續優化產能，

去除低效產能，提高生產工廠的平均規模。今年上半年，已停止營運２間啤酒廠。今年６月底，

集團在內地２５個省、市、區營運６８間啤酒廠，年產能約１８７０００００千升。

今年上半年，集團營業額１９６﹒３４億元（人民幣﹒下同），按年增加１２﹒８％，純利

大幅增加１０６﹒４％至４２﹒９１億元。集團整體平均銷售價格按年上升７﹒５％，抵銷原材

料和包裝物料價格提升，整體毛利按年增加１８﹒１％至８３﹒０５億元。今年６月底，集團的

綜合現金及銀行存款１１８﹒１５億元，並無借貸，處於淨現金狀況。



＊技術走勢向好，可考慮６２元以下吸納＊



走勢上，１１月１０日升至５９﹒６５元（港元﹒下同）止跌回升，重上多條主要天線，

ＳＴＣ％Ｋ線續走高於％Ｄ線，ＭＡＣＤ牛差距擴闊，短線走勢維持向好，可考慮６２元以下吸

納，反彈阻力７０元，不跌穿５９﹒５元續持有。《金利豐證券研究部執行董事 黃德几》（筆

者為證監會持牌人士，並無持有上述股份）



＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立

場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

