【績後捱沽】專家指百度、Ｂ站短期沽壓未完！欲吸納要睇咩位？

《經濟通通訊社記者葉嘉兒１８日報道》本周為科網股業績高峰期，惟今日是科技指數連續

第二個交易日跑輸大市，半日跌近３％。科指成份股表現最差的是昨日（１７日）收市放榜的嗶

哩嗶哩（０９６２６），半日瀉逾一成。同樣昨日公布業績的百度（０９８８８）則跌近８％，

是表現第三差的成份股。專家認為，兩者短線均錄一定沽壓，雖然前景可憧憬，惟強調目前未跌

定，欲吸納需要有耐性。



＊嗶哩嗶哩長線看好，惟未到買入時機＊



中概股嗶哩嗶哩（美：ＢＩＬＩ）與百度（美：ＢＩＤＵ）於今年３月雙雙來港第二上市，

昨天同日公布第三季業績。科網股受監管陰霾影響，市場早已預期相關業績迎來倒退。嗶哩嗶哩

季內收入創新高，惟經營成本高企，導致虧損擴大６７％至１６﹒２億元人民幣。

國農證券董事總經理林家亨認為業績差於預期。他今早在《經濟通通訊社》Ｎｅｗｓ ＴＶ

財經直播節目《開市Ｇｏｏｄ Ｍｏｒｎｉｎｇ》上表示，嗶哩嗶哩績前獲大行唱好，加上有染

藍憧憬，股價月內一度炒高逾２６％，並升破保歷加通道頂部，料短期將錄一定沽壓，建議投資

者目前保持觀望態度，待股價確認跌穿保歷加通道中軸（現約６２９﹒１元）才考慮。

從嗶哩嗶哩分部業績可見，公司上季廣告算法效率提升，加上廣告格式趨向視頻化，公司更

稱相信未來可以繼續保持高速及健康增長。另外，用戶增長不俗，第三季月均活躍用戶２﹒６７

億，按年增加３５％，平均每月付費用戶按年上升近六成。

林家亨看好嗶哩嗶哩業務長遠可錄得不錯增長，但強調投資者須留意，如果公司虧損持續或

影響業務擴張，股價部署則參考技術走勢較穩妥，不宜過份憧憬。摩根大通估計，由於投資者憂

慮內地對廣告和遊戲業的監管所帶來的宏觀影響，料嗶哩嗶哩股價短期內仍在區間波動，維持「

增持」評級及目標價１０００元。



＊百度業務競爭大，短線操作較上算＊



百度（０９８８８）方面，收入創新高，但按年盈轉虧。期內淨虧損１６５﹒６億元人民幣

，為有紀錄以來最大，扣除長期投資虧損，經調整盈利為５１億元人民幣，按年跌２７％，按季

則跌５％。集團核心業務方面，非在線營銷受ＡＩ、雲業務收入增長帶動，按年大升７６％，抵

銷絡廣告增長疲弱影響。林家亨認為，百度前景有望受ＡＩ、雲業務帶動，不過投資者應留意行

內競爭大或影響公司利潤。

林家亨指出百度於美國上市多年，業務具一定透明度。公司的ＡＩ、雲業務雖然為上升引擎

，但旗下自動駕駛系統於行內競爭大，且未進入收成期，目前仍免費提供服務以望取得一定用戶

群，意味公司或要持續投放更多資金，對企業盈利有影響。

雖然百度前景正面，但是次業績未見亮點，加上短線未見利好消息，林家亨建議待股價回調

至１５５元以下再作吸納。

大行看法正面，富瑞認為，百度業績符合預期，核心業務表現更勝預期，維持其「買入」評

級，惟目標價由２８１元下調約６％至２６４元。



＊關注美國下周多項數據，籲入市買貨不宜進取＊



隔晚美股氣氛轉差，三大指數回落。關注下周三美國公布第三季ＧＤＰ、個人消費支出物價

指數（ＰＣＥ）、新屋銷售等經濟數據，林家亨提醒投資者，須警惕外圍市場波動，港股亦會受

牽連，預期恒指於２５７００或有阻力，投資者買貨態度不宜進取。

