《盤後部署》恒指２５２００難再壓，料明日港股反彈

《經濟通通訊社１８日專訊》市場持續憂慮高通脹將影響美國經濟環境，另「收水」加速，

加上美國政府１２月或將再陷入停擺，美股三大指數隔晚下挫，氣氛延續至亞洲股市，港股今日

表現低開低走，恒指明日將公布季檢結果，而其中多隻科技股現沽壓，阿里（０９９９８８）、

美團（０３６９０）、騰訊（００７００）跌２至５％不等，加上小米（０１８１０）跌近３％

，拖累大市曾低見２５２２２點，隨後跌幅輕微收窄，最終恒指收報２５３１９，跌３３０點或

跌１﹒２９％，主板成交１１６５﹒２７億元。國企指數報９０３６，跌１５７點或跌

１﹒７１％。恒生科技指數報６４７４，跌１９７點或跌２﹒９６％。

內地Ａ股同樣走弱，上證綜合指數報３５２０，跌１６點或跌０﹒４７％，成交

４３２８﹒９８億元人民幣。深證成份指數報１４５７９，跌１３２點或跌０﹒９０％，成交

６９１４﹒２７億元人民幣。



＊港股短期仍炒波幅，料２５２００有一定支持＊



港股今日表現低開低走，惟恒指於２５２００點之後再也壓不下去，四大科技股都錄得跌幅

拖累大市氣氛，預計該關口位有一定支持，恒指短線內相信仍以炒波幅為主，預計在２５２００

至２５８００之間上落。

資金尋找出口，季檢股份亦預先炒起，其中呼聲最高是農夫山泉（０９６３３），股價由

４１炒上４８緣，相信短線高位已現，就算真的納入恒指，短線亦會出現獲利盤情況，建議待沽

盤盡出之後才考慮入貨；另外科技股短線仍炒上落格局，而前股價仍算低水，分段吸納亦是不錯

的的建議。（ｕｌ）

