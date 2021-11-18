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即市新聞

18/11/2021 10:03

【外圍經濟】歐美各國ＣＰＩ通脹齊高企，央行提前加息壓力增

　　《經濟通通訊社１８日專訊》歐美各國通脹繼續惡化，增加各國央行提前加息的壓力。加拿
大１０月消費者物價指數（ＣＰＩ）按年上升４﹒７％，升幅是近２０年最大。英國同月ＣＰＩ
升幅亦達４﹒２％，是１０年來最大。歐元區ＣＰＩ終值則按年升４﹒１％，亦是１３年高位。
　　加拿大周三公布的通脹率符合經濟學家預期，追平了２００３年水平，亦是加國連續第７個
月通脹升幅超過３％，９月的升幅為４﹒４％。造成通脹加劇的主因，是汽油價格按年升４２％
。加國央行上月曾表示必要時可能在明年初加息，市場則預測央行會在未來１年內，將基準利息
由０﹒２５厘加至１﹒５厘。
　　英國統計局周三公布的１０月ＣＰＩ通脹率，亦創下２０１１年１１月以來最高，超出經濟
學家預測的３﹒９％，主要是受天然氣和電費驅動。英倫銀行預計通脹率會在明年達到５％。市
場預料央行下月就會開始加息。
　　歐盟統計局同日公布的１０月歐元區ＣＰＩ反映通脹仍然高企，但歐洲央行仍持鴿派立場，
歐元連日走軟。德籍歐央行執委會委員、德國央行下任行長人選之一的施納貝爾表示，央行制訂
貨幣政策時，需謹慎考慮通脹的雙向風險。她仍指明年歐元區利率應會明顯下降，但經濟放緩的
不確定性因素正在增加。決策者既要避免因暫時性通脹衝擊過早收緊貨幣政策，同時亦要密切關
注上行風險。（ｊｆ）

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