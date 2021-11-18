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18/11/2021 11:41

【外圍經濟】ＯＰＥＣ＋拒增產，傳拜登要求中日等國齊釋放儲備油

　　《經濟通通訊社１８日專訊》美國總統拜登全力打壓油價，但石油輸出國組織及盟友
（ＯＰＥＣ＋）仍未在增產問題上讓步。俄羅斯石油公司高層更警告，油價在明年中可能升至每
桶１２０美元。外媒消息指，拜登要求中、日等國一同釋放石油儲備以穩定油價。
　　外媒引述知情人士稱，美方已要求中國、日本、南韓、印度等國釋出石油儲備。拜登與中國
國家主席習近平在視像峰會上談及有關問題，但未達成任何決定，而日本政府已向美方作出正面
回應。
　　投資者觀望美國會否釋出石油儲備，油價跌至近６周最低，１２月交割的西德州原油期貨回
落至８０美元以下，收報７８﹒３６美元，跌２﹒４美元。
　　拜登日前呼籲ＯＰＥＣ＋增產，幫助降低油價、紓緩通脹，但沙特阿拉伯、阿聯酋和俄羅斯
的能源官員相繼表示，預計全球市場很快就會出現供過於求，可能會壓低油價，並證明ＯＰＥＣ
＋現時每日增加４０萬桶的產量合理。
　　不過，俄羅斯石油公司副總裁卡里莫夫（Ｏｔａｂｅｋ　Ｋａｒｉｍｏｖ）隨後卻警告，
ＯＰＥＣ＋成員因投資不足，或受制裁威脅到產能，可能令油價升至１２０美元。負責商務與物
流的卡里莫夫在一個會議上發言稱，全球能源嚴重短缺，必定影響油價。
　　原油價格今年已升近６０％，突破每桶８２美元，俄羅斯總統普京早前預測「很有可能」升
至１００美元。（ｊｆ）

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