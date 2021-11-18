【外圍經濟】歐盟將立例管制科技巨擘反競爭行為

《經濟通通訊社１８日專訊》英國《金融時報》周三引述知情人士稱，歐洲議會已就如何規
管科技業巨擘的反競爭行為達成協議。市值超過８００億歐元，及經營至少一項網絡業務的企業
在管制之列。
據報道，協議將蘋果、亞馬遜、谷歌等公司，納入歐盟計劃明年實施的數字市場法
（ＤＭＡ）管轄範圍內。此外，歐盟委員會早前亦提出新草案，加強監管美國科技公司。據悉歐
洲議會已就監管細節達成共識，料會引發美國和歐盟的商業糾紛。（ｊｆ）
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