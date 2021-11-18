《政經范局－范強》新冠病毒太蠱惑，經濟復甦好難測

《政經范局》趁著送舊迎新的歲末假日購物季節到來，美、歐、日、澳等發達國家步調一致

，全力推進新冠疫情緩和下的解封與經濟重啟活動。然而據過去兩年的經驗，新冠病毒「蠱惑多

變」，各國的解封之路實際上是一次慌失失的冒險，隨時淪為米蘭昆得拉筆下的「永劫回歸」。

正如荷蘭、奧地利等歐洲國家自上周末起再次收緊防疫措施，預示病毒未必如各國所願，在今冬

乖乖為經濟復甦讓路。



＊「清零」走向「共存」驚險萬分＊



各國放寬防疫措施，力爭在節日假期及購物高峰期拚經濟，至少面臨兩種可能出現的危機模

式：一是從「零容忍」走向與「病毒共存」的變數。從今年９月開始，新加坡為首的東南亞國家

陸續從以往的「清零」，改為視新冠為流行病的「共存」模式。雖然獅城新冠疫苗接種率現時達

到８５％，令大部分患者維持在輕症，但從「清零」走向「共存」的過程仍驚險萬分。

９月１日，獅城單日新增個案只有１８０宗。到了１０月１９日，單日新增個案已直逼

４０００宗。衛生部門為防醫療體系崩潰，從各個部門抽調資源增加病床，並被迫將原擬放寬的

防疫措施再延長１個月。然而潘朵拉的盒子已經打開，１周後的２７日，當地單日個案首度突破

５千大關，達５３２４宗，且大量個案是在短短數小時內錄得，醫院ＩＣＵ病床的佔用率瞬間達

到７９﹒８％。

衛生部門緊急將一級方程式大賽的維修大樓改為後備醫院，但僅能提供６００張床位。萬幸

的是，次日新增確診個案自行回落至４０００宗以下，並逐步維持在日增２５００宗。不過，周

三又回升到３５００宗。新加坡擁有全球其中一個最高效的政府，而且人口規模較小。如果換了

政府效率或應變能力較低，或是人口較多的國家，能否經得起類似考驗頗成疑問。



＊解封與封城永劫回歸＊



二是解封與封城交替上演，猶如「永劫回歸」。歐洲國家在疫情爆發之初，就傾向與病毒「

共存」。然而這些國家在過去兩年，也隨著季節的變化或病毒的變種等因素，不斷在「解」與「

封」之間輪迴。眼看著聖誕節市道將至，歐洲國家又要面對是否封城的困難選擇。

歐洲在１１月初的１周內增加２００萬宗新增個案，突破疫情爆發以來的單周最高紀錄。同

期２﹒７萬人病亡，佔了全球新增死亡個案逾半，預計明年２月前會再添５０萬亡魂。世衛建議

歐洲各國，即使公眾打了疫苗仍要戴口罩、保持社交距離、防止群聚等。

解封才兩個月的荷蘭，上周四（１１日）單日錄得破紀錄的１﹒６４萬宗確診，政府被迫宣

布實施為期３周的局部封城措施，酒吧、食肆與零售店舖要縮短營業時間，公眾要盡量在家工作

。荷蘭是首個重返局部封城的西歐國家，而奧地利政府亦緊隨其後，宣布約２００萬未接種疫苗

人士需家居隔離１０日，並下令警方加強執法。



＊控制疫情是緩解通脹關鍵＊



由此可見，有關復甦、通脹、利率政策等問題的討論，不應忽略疫情的多變性及影響。美國

財長耶倫亦意識到這點，她周日明確指出：控制疫情是緩解美國通脹的關鍵，因此在抗疫工作上

取得進展，「是我們能做的最重要的事。」

顯而易見的事實是，如果疫情在今冬失控導致歐美各國再度封城，對央行何時加息的爭論，

就會瞬間切換成何時推出新的刺激措施。這些辯論也從側面反映出各國現時處理新冠疫情的一個

特點，就是政界和經濟官員的吵鬧聲，已經掩蓋了衛生防疫專家的決策。

《經濟通通訊社評論員 范強》

