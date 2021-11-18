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18/11/2021 18:24

《台股攻略－黃振宇》聯發科撐市台股高收

　　《台股攻略》美股走弱，台股今日（１８日）早段震盪，幸有聯發科撐市，加上資金追捧金
融及造紙板塊，帶領指數倒升７７點，以１７８４１點高位收市，成交金額為新台幣
３９４６﹒３５億元。
　　研調機構ＩＣ　Ｉｎｓｉｇｈｔｓ預計聯發科今年總收入按年增長將達６成，其預測增長僅
次於美國半導體大廠ＡＭＤ。消息刺激聯發科一度衝上新台幣１１００元，最終收新台幣
１０８５元，升５﹒３％，創半年新高。至於其他電子權值股的台積電收新台幣６１３元，升
０﹒５％；鴻海收新台幣１０７元，無起跌；聯電、日月光投控、矽力－ＫＹ則跌超過０﹒５％
。外資看好電視面板報價有望觸底，面板三虎受捧，友達、彩晶及群創均升５％至７％。金融板
塊繼續造好，新光金升超過６％，國票金、第一保、上海商銀、三商壽及臺企銀均升超過２％，
群益證、彰銀、兆豐金、永豐金及國泰金亦升超過１％。貨運三雄的陽明、長榮及萬海均升超過
１％。散裝航運的裕民、正德、新興、志信、中櫃及台航升近１％，四維航、宅配通及亞航則跌
０﹒１％至２﹒６％。造紙綜合企業永豐餘憑藉五大全循環系統實踐減碳零廢棄的願景，於昨日
舉辦的「第１４屆ＴＣＳＡ台灣企業永續獎」頒獎典禮，奪下「永續報告書－金獎」、「永續單
項績效類－循環經濟領袖獎」、「永續綜合績效類－績優獎」三個獎項，今日公司股價升
６﹒７％。其他造紙廠的華紙、正隆及榮成均升１％至２％。
　　台股指數連升５日，短線有望挑戰今年７月份高位１８０３４點，然而大市進入高位，預料
震盪加劇，操作上可留意前景較好的電子板塊及將受惠經濟復甦的航運股。
《富邦銀行（香港）證券投資服務部市場營銷及業務發展主管　黃振宇》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
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