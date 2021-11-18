  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

18/11/2021 10:02

《窩輪豪情－梁業豪》近期升勢開始被破壞

　　《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為必需性消費業
、非必需性消費業與醫療保健業。此外，恒生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的
股票現為中通快遞（０２０５７）、農夫山泉（０９６３３）與藍月亮（０６９９３），可用作
買入其相關認購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參
考的股票，則宜首選港鐵（０００６６）、達利食品（０３７９９）與百度（０９８８８）。
　　港股好友再度不思進取，自然是不進則退。開市後，五大指數的表現均落後於美指期貨，情
況以科技指數最為明顯。既然大市再度呈現回軟的走勢，投資者自然須要看緊一些重要關口的支
持。恒指期貨陰陽燭日線圖上，本周一（１５日）低位２５１８０支持不宜有失，值得留意的，
是ＲＳＩ正欲跌穿其５天平均線，價位亦剛見返回了保歷加通道中軸之下，令近期的升勢開始被
破壞。因此，我們於繼續看好後市的同時，須看緊圖表形勢變化，切忌主觀。
《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（專頁：ｆａｎｓ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。　

【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
中國故事18/11/2021
《神州經脈》國家反壟斷局成立　中美關係反復A場偏軟　外資續走
財經熱話18/11/2021
【績後捱沽】專家指百度、B站短期沽壓未完！欲吸納要睇咩位？
中港理財18/11/2021
跨境理財通 輕鬆掌握投資機遇
市場動向18/11/2021
倡立法打擊騙局 加密貨幣兌換店創辦人：加密貨幣要買但唔好All in
財經熱話18/11/2021
《沽定等放榜》阿里京東績前雙雙急挫　監管令人好驚驚？
財經熱話18/11/2021
《午市前瞻》恒指24500料有支持，京東300元附近可吸
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【限時優惠$88/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務　加送超市$50禮券

etnet全新「加密貨幣」即時行情　緊貼追擊代幣價位

【ArtInvest賞你】Christie's 佳士得拍賣預展導賞

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金