《窩輪豪情－梁業豪》近期升勢開始被破壞

《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為必需性消費業

、非必需性消費業與醫療保健業。此外，恒生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的

股票現為中通快遞（０２０５７）、農夫山泉（０９６３３）與藍月亮（０６９９３），可用作

買入其相關認購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參

考的股票，則宜首選港鐵（０００６６）、達利食品（０３７９９）與百度（０９８８８）。

港股好友再度不思進取，自然是不進則退。開市後，五大指數的表現均落後於美指期貨，情

況以科技指數最為明顯。既然大市再度呈現回軟的走勢，投資者自然須要看緊一些重要關口的支

持。恒指期貨陰陽燭日線圖上，本周一（１５日）低位２５１８０支持不宜有失，值得留意的，

是ＲＳＩ正欲跌穿其５天平均線，價位亦剛見返回了保歷加通道中軸之下，令近期的升勢開始被

破壞。因此，我們於繼續看好後市的同時，須看緊圖表形勢變化，切忌主觀。

《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（專頁：ｆａｎｓ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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