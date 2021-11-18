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即市新聞

18/11/2021 08:38

【虛幣世界】比特幣略為回穩，料砍倉情況減少對幣價有支持

　　《經濟通通訊社記者李皆穎１８日報道》比特幣幣價自接近六萬九的歷史新高後開始回吐，
跌幅達１５％之後，目前在六萬美元關口喘定，分析師仍看好比特幣長遠走勢，相信該輪回吐只
是暫時的，其中ＣｒｙｐｔｏＱｕａｎｔ　的分析師Ｊａｎ　Ｗｕｅｓｔｅｎｆｅｌｄ在其博客
上表示，該輪跌幅度可能是與比特幣過度槓桿有關，但只要鏈上基本面不變，中期仍然看漲。
　　另外，有報道指近期比特幣及以太幣的高融資利率，意味開啟期權合約的投資者增加，但隨
著幣價下跌，部分投資者被「斬倉」之後，目前利率已經回歸至穩定水平，加密貨幣研究公司德
爾福數字　（Ｄｅｌｐｈｉ　Ｄｉｇｉｔａｌ）　的分析師　Ｊｏｏ　Ｋｉａｎ表示，目前未平
倉合約從高位回落，長遠來看，消除過度槓桿對市場來說是健康的。
　　虛擬貨幣價格走勢回穩，據經濟通據數顯示，比特幣現報６０５４７﹒６１元（美元．下同
），升０﹒３４％（２４小時比較．下同）；以太幣現報４２１３﹒１２元，升０﹒５８％；艾
達幣報１﹒８８４元，升０﹒３７％；瑞波幣報１﹒１０１元，升０﹒５３％。

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