【虛幣世界】比特幣略為回穩，料砍倉情況減少對幣價有支持

《經濟通通訊社記者李皆穎１８日報道》比特幣幣價自接近六萬九的歷史新高後開始回吐，

跌幅達１５％之後，目前在六萬美元關口喘定，分析師仍看好比特幣長遠走勢，相信該輪回吐只

是暫時的，其中ＣｒｙｐｔｏＱｕａｎｔ 的分析師Ｊａｎ Ｗｕｅｓｔｅｎｆｅｌｄ在其博客

上表示，該輪跌幅度可能是與比特幣過度槓桿有關，但只要鏈上基本面不變，中期仍然看漲。

另外，有報道指近期比特幣及以太幣的高融資利率，意味開啟期權合約的投資者增加，但隨

著幣價下跌，部分投資者被「斬倉」之後，目前利率已經回歸至穩定水平，加密貨幣研究公司德

爾福數字 （Ｄｅｌｐｈｉ Ｄｉｇｉｔａｌ） 的分析師 Ｊｏｏ Ｋｉａｎ表示，目前未平

倉合約從高位回落，長遠來看，消除過度槓桿對市場來說是健康的。

虛擬貨幣價格走勢回穩，據經濟通據數顯示，比特幣現報６０５４７﹒６１元（美元．下同

），升０﹒３４％（２４小時比較．下同）；以太幣現報４２１３﹒１２元，升０﹒５８％；艾

達幣報１﹒８８４元，升０﹒３７％；瑞波幣報１﹒１０１元，升０﹒５３％。



經濟通現在可以睇盡股票及虛擬貨幣資訊，非常方便，想知道最新最快比特幣價格？請即到：



ｈｔｔｐ：╱╱ｗｗｗ﹒ｅｔｎｅｔ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ╱ｗｗｗ╱ｔｃ╱ｆｏｒｅｘ╱

ｃｒｙｐｔｏｃｕｒｒｅｎｃｙ﹒ｐｈｐ





又或者去Ｄｏｗｎ Ａｐｐ：



ｈｔｔｐｓ：╱╱ｗｗｗ﹒ｅｔｎｅｔ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ╱ｗｗｗ╱ｔｃ╱ｌｉｆｅｓｔｙｌｅ╱

ｅｔｎｅｔ╱ｍｅｍｂｅｒ╱７５０７８

