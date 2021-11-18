《談國論企－黎偉成》講原則談優先事項以訓示美國

《談國論企》中國國家主席習近平２０２１年１１月１６日上午同美國總統拜登舉行的視頻

會晤，重點當然為對中美於新時期應處之道，包括：三點原則和四個方面的優先事項，未有如國

際社會坊間估計會提出要美取消對華商品加徵關稅和行業、企業制裁，實乃向對話者上台以來「

講一套而又做另一套」的拙劣政策和做法，作出訓示，泱泱大國之道。此更反映出拜登回應會「

確保兩國競爭公平、健康，而不會演變為衝突」之虛與劣。



＊習近平提三項原則四大優項實力斥拜登＊



自美國民主黨人拜登於２０２１年１月２０日入主白宮至今約１０個月，又講甚麼「合作」

，又說甚麼「不打冷戰」，到底發生了甚麼一回事，就是延續其上任的美國共和黨人「混世魔王

」特朗普對華的惡思劣策，特別是（甲）在中國台灣省問題方面，拜登政府居然變本加厲地對台

進行所謂「官方」甚至軍事上的的接觸，使習近平對拜登毫不留情地指出「美方一些人有意搞「

以台制華」」，並警告「這一趨勢十分危險，是在玩火，而玩火者必自焚」。問題在於美國政棍

在玩火，拜登可以對習近平作出交代嗎？

不僅主權和內政的重大問題，同樣重要的是（乙）政經問題。拜登仍然繼續沿用特朗普對華

輸美商品的單邊加徵關稅的不公平、不公正劣策，亦強化對中資企業的「制裁」，但習近平並未

有在與拜登視頻會晤中提及。此因中國國務院副總理劉鶴等中方官員，與包括美國財長耶倫、美

國貿易代表戴琪等對話時，已強調要美方取消不公平、不公義的加徵關稅和制裁等劣策，而美方

仍然無動於衷，夠了，不用由元首對美再講了，此為中國之泱泱大國之道。

再看習近平對拜登直言的「三點原則」和「四個方面優先事項」，實際令人感到是一個十分

重大的訓示，因：原則是中美建交以來的原則，只是拜登隨特朗普有十分嚴重的原則性偏離，始

使兩國的政經關係出現異常嚴重倒退而為暫無改善之因。

需要高度研讀習近平對拜登的兩大政治和政策性的「提點」甚至「訓示」。先談（一）「三

點原則」，重點當然是（１）互相尊重，所指的是「要尊重彼此社會制度和發展道路，尊重對方

核心利益和重大關切，尊重各自發展權利，平等相待，管控分歧，求同存異」，對拜登在會晤時

之所謂「美國會堅持本身的價值觀，重視一向關注的人權和印太地區其他問題等議題」，可見拜

登等美帝國霸權主義者之自以為「是」惡思劣行，絕對不接受包括中國在內的其他國家的價值觀

。此為中國今後對美帝打交道的絕對高度警剔。

要是美帝能夠達致「互相尊重」的原則，才可以（２）逐步回復中美相對「和平共處」的關

係，而習近平警告拜登「中美發生衝突，將是人類浩劫，不衝突不對抗是雙方必須堅持的底線」

，美國一眾政棍甚至以布林肯為主的政府官員，顯然在此點上愈走愈遠，故中美關係肯定是難以

和平而共處。習近平講了大原則、大道理，美方使兩國發生衝突，責任誰負？拜登和布林肯等近

期掛在口的「負責任」，實際是反責！



＊拜登堅持美國價值觀顯帝國霸權主義甚深＊



此要中美達到（３）合作共贏之標，要看拜登和布林肯等惡思劣行有無改正，而這是難之又

難之事！

由是習近平提出的（二）「四個方面優先事項」，不易為之和不易達標：（Ｉ）特別是「展

現大國擔當」，美國政棍一直認為美國才是「世界一等一大國」，其他都不是大國，故它不會與

包括中國在內的其他國家共同擔當，更不會如習近平所言之與中國（ＩＩ）平等互利，和

（ＩＩＩ）以建設性方式管控分歧和敏感問題，（ＩＶ）加強在重大國際和地區熱點照題上的協

調與合作。（論習拜視頻會晤，之二）《資深財經評論員 黎偉成》

（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）



＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立

場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。



