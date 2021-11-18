《異動股》恒騰（１３６）開升一成四，恒大出售全部恒騰股權

《經濟通通訊社１８日專訊》恒騰網絡（００１３６）現價升１４﹒２％，報１﹒９３元，

以現價計，該股暫連升２日，累計升幅２１﹒３８％。該股成交約１７２８萬股，涉資３３３５

萬元。

中國恒大（０３３３３）公布昨日協議向聯合資源投資控股出售恒騰網絡共１６﹒６２億股

，相當於恒騰已發行股本約１８％，每股作價１﹒２８元，比恒騰上日收市價折讓約

２４﹒２６％，總代價２１﹒２８億元。交易完成後，恒大將不再持有任何恒騰股份。

現時，恒生指數報２５３６９，跌２８０點或跌１﹒０９％，主板成交３１﹒０２億元。國

企指數報９０７５，跌１１７點或跌１﹒２８％。恒生科技指數報６５４６，跌１２６點或跌

１﹒８９％。

即月期指新報２５３３９，跌２９０點，低水３１點。即月國指期貨報９０７２，跌１２０

點，低水４點。即月科指期貨新報６５３８，跌１３６點，低水３點。





表列同板塊或相關股份表現

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝



股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

恒騰網絡（００１３６） １﹒９３元 升１４﹒２０％

中國恒大（０３３３３） ２﹒８１元 升０﹒３６％

恒大物業（０６６６６） ４﹒１４元 跌０﹒２４％

恒大汽車（００７０８） ３﹒８０元 跌０﹒７８％

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



（ｈｃ）

