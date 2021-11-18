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即市新聞

18/11/2021 09:27

《異動股》恒騰（１３６）開升一成四，恒大出售全部恒騰股權

　　《經濟通通訊社１８日專訊》恒騰網絡（００１３６）現價升１４﹒２％，報１﹒９３元，
以現價計，該股暫連升２日，累計升幅２１﹒３８％。該股成交約１７２８萬股，涉資３３３５
萬元。
　　中國恒大（０３３３３）公布昨日協議向聯合資源投資控股出售恒騰網絡共１６﹒６２億股
，相當於恒騰已發行股本約１８％，每股作價１﹒２８元，比恒騰上日收市價折讓約
２４﹒２６％，總代價２１﹒２８億元。交易完成後，恒大將不再持有任何恒騰股份。
　　現時，恒生指數報２５３６９，跌２８０點或跌１﹒０９％，主板成交３１﹒０２億元。國
企指數報９０７５，跌１１７點或跌１﹒２８％。恒生科技指數報６５４６，跌１２６點或跌
１﹒８９％。
　　即月期指新報２５３３９，跌２９０點，低水３１點。即月國指期貨報９０７２，跌１２０
點，低水４點。即月科指期貨新報６５３８，跌１３６點，低水３點。

　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

　　股份（編號）　　　　　　現價（元）　　變幅（％）　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　恒騰網絡（００１３６）　１﹒９３元　升１４﹒２０％
　　中國恒大（０３３３３）　２﹒８１元　　升０﹒３６％
　　恒大物業（０６６６６）　４﹒１４元　　跌０﹒２４％
　　恒大汽車（００７０８）　３﹒８０元　　跌０﹒７８％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（ｈｃ）

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