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18/11/2021 09:37

《異動股》雅生活跌１１％，雅居樂擬發可換雅生活股權債券

　　《經濟通通訊社１８日專訊》雅生活（０３３１９）現價跌１１﹒３５％，報２０﹒３元，
以現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅１４﹒７１％。該股成交約７４萬股，涉資１５５７萬元

　　雅居樂（０３３８３）公布發行本金總額２４﹒１８億元債券，２０２６年１１月２４日到
期，年息７％，債券可行使交換權交換雅生活約８７９９﹒１３萬股，相當於雅生活已發行股本
約６﹒２％。交換價為每股２７﹒４８元，比雅生活上日收市價溢價約２０％。
　　假設債券交換權獲全面行使，雅居樂持有雅生活權益將由５４﹒３２％降至４８﹒１２％。
　　雅居樂（０３３８３）現跌２﹒９％，報５﹒３６元，以現價計，該股暫連跌２日，累計跌
幅４﹒４６％。
　　現時，恒生指數報２５３６９，跌２８０點或跌１﹒０９％，主板成交８２﹒７３億元。國
企指數報９０６３，跌１２９點或跌１﹒４１％。恒生科技指數報６５３６，跌１３５點或跌
２﹒０４％。
　　即月期指新報２５３２５，跌３０４點，低水４５點。即月國指期貨報９０５９，跌１３３
點，低水４點。即月科指期貨新報６５３８，跌１３６點，低水２０點。
　　上證綜合指數報３５２６，跌１１點或跌０﹒３２％，成交３１６﹒８１億元人民幣。
　　深證成份指數報１４６３４，跌７６點或跌０﹒５２％，成交５２１﹒４６億元人民幣。

　
　　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

　　股份（編號）　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　雅生活（０３３１９）　　　２０﹒３０元　跌１１﹒３５％
　　雅居樂（０３３８３）　　　　５﹒３６元　　跌２﹒９０％
　　碧桂園（０２００７）　　　　７﹒０３元　　跌３﹒５７％
　　碧桂園服務（０６０９８）　５８﹒９５元　　　　　　停牌
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（ｈｃ）

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