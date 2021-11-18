《異動股》雅生活跌１１％，雅居樂擬發可換雅生活股權債券

《經濟通通訊社１８日專訊》雅生活（０３３１９）現價跌１１﹒３５％，報２０﹒３元，
以現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅１４﹒７１％。該股成交約７４萬股，涉資１５５７萬元
。
雅居樂（０３３８３）公布發行本金總額２４﹒１８億元債券，２０２６年１１月２４日到
期，年息７％，債券可行使交換權交換雅生活約８７９９﹒１３萬股，相當於雅生活已發行股本
約６﹒２％。交換價為每股２７﹒４８元，比雅生活上日收市價溢價約２０％。
假設債券交換權獲全面行使，雅居樂持有雅生活權益將由５４﹒３２％降至４８﹒１２％。
雅居樂（０３３８３）現跌２﹒９％，報５﹒３６元，以現價計，該股暫連跌２日，累計跌
幅４﹒４６％。
現時，恒生指數報２５３６９，跌２８０點或跌１﹒０９％，主板成交８２﹒７３億元。國
企指數報９０６３，跌１２９點或跌１﹒４１％。恒生科技指數報６５３６，跌１３５點或跌
２﹒０４％。
即月期指新報２５３２５，跌３０４點，低水４５點。即月國指期貨報９０５９，跌１３３
點，低水４點。即月科指期貨新報６５３８，跌１３６點，低水２０點。
上證綜合指數報３５２６，跌１１點或跌０﹒３２％，成交３１６﹒８１億元人民幣。
深證成份指數報１４６３４，跌７６點或跌０﹒５２％，成交５２１﹒４６億元人民幣。
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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雅生活（０３３１９） ２０﹒３０元 跌１１﹒３５％
雅居樂（０３３８３） ５﹒３６元 跌２﹒９０％
碧桂園（０２００７） ７﹒０３元 跌３﹒５７％
碧桂園服務（０６０９８） ５８﹒９５元 停牌
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（ｈｃ）
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