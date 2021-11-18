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18/11/2021 14:51

【新冠肺炎】北京冬奧一名外籍運動員核酸陽性，已隔離醫學觀察

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１８日北京專電》北京冬奧組委新聞宣傳部部長趙衛東表示
，１６日接北京延慶區疾控中心報告，１名來華參加雪橇國際訓練周和雪橇世界杯的外籍運動員
在每日例行核酸檢測中結果呈陽性，被認定為無症狀感染者。目前，已按照《防疫手冊》相關要
求，將這名運動員轉運至隔離設施進行醫學觀察。據了解，這名外籍運動員為此前被診斷為無症
狀感染者的密切接觸者之一。

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