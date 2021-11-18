【重拳監管】上海出台網絡營銷活動算法應用指引，劃出合規底線

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１８日上海專電》上海市場監管局近日制定並發布《上海市

網絡交易平台網絡營銷活動算法應用指引（試行）》，提出不得利用大數據「殺熟」、不得實施

虛假優惠折價等規定，為網絡交易平台經營者劃出合規底線。

《指引》提出，平台經營者不得利用算法實施不正當價格行為，不得實施虛構原價、虛假優

惠折價等行為，不得對消費者收取未予以標明的費用；不得利用算法對消費者實施不合理的差別

待遇；不得利用算法僅向消費者提供針對其個人特徵選項的搜索結果；不得利用算法通過欺騙方

式進行有獎銷售；不得利用算法對平台內經營者進行不合理限制或附加不合理條件；不得利用算

法妨礙、破壞其他經營者合法提供的網絡產品或者服務正常運行；不得利用算法濫用市場支配地

位。

《指引》明確，網絡營銷活動算法應用是指通過互聯網等信息網絡銷售商品或者提供服務時

，應用算法技術實施各類自動化決策，包括向消費者個人進行信息推送或商業營銷、提供搜索結

果、開展交易等。《指引》僅限於網絡交易平台網絡營銷活動，適用於上海行政區域內的網絡交

易平台經營者，但利用信息網絡提供金融類產品和服務、新聞信息、音視頻節目、出版以及文化

產品等商品和服務的網絡交易平台經營者除外。

