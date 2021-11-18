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即市新聞

18/11/2021 12:45

《午市前瞻》恒指２４５００料有支持，京東３００元附近可吸

　　《經濟通通訊社１８日專訊》恒生指數半日收市報２５３０５，跌３４５點或１﹒３５％，
主板成交６３８﹒８６億元。恒生中國企業指數報９０３２，跌１６０點或１﹒７５％。恒生科
技指數報６４７１，跌２００點或３﹒０１％。

＊溫鋼城：京東市佔率擴大，３００元附近可吸＊

　　恒指今天低開，並逐步下試２５０００點。ｉＦａｓｔ　Ｇｌｏｂａｌ　Ｍａｒｋｅｔｓ副
總裁溫鋼城向《經濟通訊社》表示，大市近期成交不多，連升６日後沽盤湧現，北水連續４日淨
流出，下跌的股票連續３天比上升的多，反映投資者部署謹慎，加上目前並未有催化劑刺激，導
致投資氣氛較淡靜，短期跌穿２５０００點不足為奇。不過，他認為大市正處上落市格局，目前
屬短期整固階段，跌勢不會持續太久，料在２４５００點有支持，上望阻力就留意２６０００點
水平。
　　阿里巴巴（０９９８８）及京東（０９６１８）今天公布業績，溫鋼城認為京東較值博，因
為公司受惠於反壟斷政策，在電商市場的市佔率亦逐步擴大，整體發展較好。他建議投資者可待
股價回調至３００元附近吸納，目標留意３４０至３５０元，跌至２６５元就要止蝕。
　　至於阿里巴巴，溫鋼城指公司今年「雙１１」增長已放緩，盈利能力較弱，未見有高增長的
憧憬下，預期股價難以在短期內大升。他認為，目前適宜炒波幅，支持位留意１５０元，１８０
元為目標位，止蝕位可訂於１３２元。（ｅｒ）

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