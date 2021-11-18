【北水炒Ｄ乜】淨流入７億人幣，買美團沽騰訊

《經濟通通訊社１８日專訊》恒指低開２８０點，報２５３６９點。最高跌２３５點報

２５４１４點，最低跌４２７點報２５２２２點。恒指收報２５３１９點，跌３３０點或

１﹒２９％。

按額度計算，北水全日淨流入７億元人民幣，減少４８﹒１％。美團（０３６９０）、中國

移動（００９４１）、香港交易所（００３８８）；淨賣出最多的依次是騰訊控股

（００７００）、吉利汽車（００１７５）、小米集團（０１８１０）。

主板成交１１６５﹒２７億元增加６﹒１％。其中港股通成交１８０﹒５億元，佔總成交

１５﹒５％。



＊反壟斷局開始運作＊



國家反壟斷局今天在北京三里河東路８號掛牌，與國家市場監管總局三里河辦公區同樓，反

壟斷局與市場監管總局牌子分別懸掛於辦公大樓兩側，國務委員王勇為國家反壟斷局揭牌。國務

院反壟斷委員會專家組成員、清華大學法學院競爭法研究中心主任張晨穎接受《中新社》採訪時

表示，這是繼２０１８年國務院機構改革，反壟斷執法統一之後的又一重大舉措。國家反壟斷局

的成立，進一步健全完善反壟斷執法的體制機制，提升反壟斷執法工作的統一性、權威性。

美團跌２﹒４６％報２８５﹒４元，北水淨買入２﹒７億元。中國移動升０﹒６４％報

４７﹒３５元，北水淨買入０﹒９億元。香港交易所升０﹒６９％報４６４﹒８元，北水淨買入

０﹒３億元。騰訊控股跌２﹒４％報４９６﹒８元，北水淨賣出３﹒３億元。吉利汽車跌

１﹒８７％報２６﹒３元，北水淨賣出２﹒７億元。小米集團跌２﹒７６％報２１﹒１５元，北

水淨賣出２﹒１億元。



表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：



淨買入最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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美團 （０３６９０） ２﹒６５

中國移動 （００９４１） ０﹒９３

香港交易所 （００３８８） ０﹒２６

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沽出最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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騰訊控股 （００７００） －３﹒２６

吉利汽車 （００１７５） －２﹒７３

小米集團 （０１８１０） －２﹒０９

舜宇光學科技 （０２３８２） －１﹒５８

建設銀行 （００９３９） －１﹒３５

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