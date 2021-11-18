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18/11/2021 17:51

【北水炒Ｄ乜】淨流入７億人幣，買美團沽騰訊

　　《經濟通通訊社１８日專訊》恒指低開２８０點，報２５３６９點。最高跌２３５點報
２５４１４點，最低跌４２７點報２５２２２點。恒指收報２５３１９點，跌３３０點或
１﹒２９％。
　　按額度計算，北水全日淨流入７億元人民幣，減少４８﹒１％。美團（０３６９０）、中國
移動（００９４１）、香港交易所（００３８８）；淨賣出最多的依次是騰訊控股
（００７００）、吉利汽車（００１７５）、小米集團（０１８１０）。
　　主板成交１１６５﹒２７億元增加６﹒１％。其中港股通成交１８０﹒５億元，佔總成交
１５﹒５％。

＊反壟斷局開始運作＊

　　國家反壟斷局今天在北京三里河東路８號掛牌，與國家市場監管總局三里河辦公區同樓，反
壟斷局與市場監管總局牌子分別懸掛於辦公大樓兩側，國務委員王勇為國家反壟斷局揭牌。國務
院反壟斷委員會專家組成員、清華大學法學院競爭法研究中心主任張晨穎接受《中新社》採訪時
表示，這是繼２０１８年國務院機構改革，反壟斷執法統一之後的又一重大舉措。國家反壟斷局
的成立，進一步健全完善反壟斷執法的體制機制，提升反壟斷執法工作的統一性、權威性。
　　　　美團跌２﹒４６％報２８５﹒４元，北水淨買入２﹒７億元。中國移動升０﹒６４％報
４７﹒３５元，北水淨買入０﹒９億元。香港交易所升０﹒６９％報４６４﹒８元，北水淨買入
０﹒３億元。騰訊控股跌２﹒４％報４９６﹒８元，北水淨賣出３﹒３億元。吉利汽車跌
１﹒８７％報２６﹒３元，北水淨賣出２﹒７億元。小米集團跌２﹒７６％報２１﹒１５元，北
水淨賣出２﹒１億元。

　　表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：
　
　　　　　　　　　　淨買入最多港股
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

　　股份名稱　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　美團　　　　（０３６９０）　　　　　　２﹒６５
　　中國移動　　（００９４１）　　　　　　０﹒９３
　　香港交易所　（００３８８）　　　　　　０﹒２６
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　沽出最多港股
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝

　　股份名稱　　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　騰訊控股　　　（００７００）　　　　　－３﹒２６
　　吉利汽車　　　（００１７５）　　　　　－２﹒７３
　　小米集團　　　（０１８１０）　　　　　－２﹒０９
　　舜宇光學科技　（０２３８２）　　　　　－１﹒５８
　　建設銀行　　　（００９３９）　　　　　－１﹒３５
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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