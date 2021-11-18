《美元走勢－羅明立》加息憧憬提振英鎊，短線支持１﹒３４３０

貨幣 東京收市 最高價 最低價

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美元╱日圓 １１４﹒２５ １１４﹒２７ １１３﹒８８

歐元╱美元 １﹒１３１４ １﹒１３３８ １﹒１３１４

英鎊╱美元 １﹒３４８９ １﹒３５０４ １﹒３４８３

美元╱瑞郎 ０﹒９２９１ ０﹒９２９１ ０﹒９２７０

美元╱港元 ７﹒７８８４ ７﹒７８９９ ７﹒７８８０

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《美元走勢》英國１０月消費物價指數按年由３﹒１％大幅上升至４﹒２％，高於預期的

３﹒９％，核心ＣＰＩ年率升３﹒４％，亦高於預期。數據反映通脹進一步升溫，英倫銀行下月

加息的機會大增，英鎊受到支持，反彈上１﹒３５。加拿大１０月ＣＰＩ按年升４﹒７％，符合

預期，但市場憧憬美國可能釋出石油儲備，油價持續回落，加元受壓，跌至１﹒２６兌１美元。

美匯指數昨日（１７日）以技術性回調為主，由日內高位９６﹒２４回落，就算進一步調整，相

信不影響整體向上的趨勢，不妨接近９５時再吸納。

對央行加息的憧憬或可幫助英鎊反覆靠穩，短線１﹒３４３０╱５０為支持，上方

１﹒３５７０╱００會有阻力。歐元昨日略為反彈，有央行官員表達若通脹持續，應採取行動的

意見，顯示內部貨幣政策立場存在分歧，１﹒１２８０應有支持，初步阻力在１﹒１３８０附近

，可短線區間炒作，相信歐元仍然是非美貨幣當中較弱一隻。



貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價

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歐元兌美元 買入歐元 １﹒１２９５ １﹒１３８０ １﹒１２６０

美元兌日圓 觀望

英鎊兌美元 買入英鎊 １﹒３４７０ １﹒３５７０ １﹒３４４０

美元兌瑞郎 觀望

澳元兌美元 觀望

紐元兌美元 觀望

美元兌加元 買入加元 １﹒２６２５ １﹒２５２５ １﹒２６６０

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》



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