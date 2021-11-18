【新冠疫苗】已接種兩針科興６個月人士，下周二起可預約打第三針

《經濟通通訊社１８日專訊》政府公布，市民若已接種兩劑科興疫苗而第二劑疫苗是在六個

月前接種，不論他們是否屬於優先組別，均可由下周二（２３日）開始預約和由當天起接種第三

劑新冠疫苗。

政府發言人表示，由１１月１１日起為特定組別人士優先接種第三劑新冠疫苗，運作暢順。

在評估社區疫苗接種中心和新冠疫苗接種站的接種能力和服務需求後，決定擴大接種安排，讓更

多符合資格的市民可以接種，加強保護力。市民在預約前請特別留意，接種新冠疫苗和其他疫苗

（包括季節性流感疫苗）之間應距離最少１４日。

發言人指，現時為免疫力弱人士（例如癌症病人、器官移植病人、晚期愛滋病患者、需服藥

壓制免疫系統的人士等）接種第三劑疫苗的安排將維持不變。他們的第三劑疫苗應在接種第二劑

後最少四星期才接種。

對於已接種兩劑復必泰疫苗的１８歲或以上人士，現行安排仍然是為較高風險人士（包括

６０歲或以上長者、醫護人員、長期病患者），以及工作環境有較高暴露風險和較易傳播新冠病

毒的員工（例如參與抗疫工作、提供跨境運輸或於管制站和港口工作的人員）接種第三劑疫苗。

這些人士應在接種第二劑後最少六個月才接種。（ｂｉ）







