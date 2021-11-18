李嘉誠及李澤鉅再增持長實（０１１１３）２８萬股

《經濟通通訊社１８日專訊》李嘉誠（環球）基金會一家全資附屬公司於本月１２日，以平

均價每股４６﹒６３１５元購入長實（０１１１３）共２８萬股，涉資１３０５﹒７萬元。

長和系創辦人李嘉誠及主席李澤鉅根據證券及期貨條例，被視作持有長實權益，於增持完成

後，李嘉誠於長實的持股量由 ４６﹒２６％ 增至４６﹒２７％；李澤鉅持股量由

４６﹒３３％ 增至４６﹒３４％。（ｂｉ）







