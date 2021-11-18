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18/11/2021 17:07

李嘉誠及李澤鉅再增持長實（０１１１３）２８萬股

　　《經濟通通訊社１８日專訊》李嘉誠（環球）基金會一家全資附屬公司於本月１２日，以平
均價每股４６﹒６３１５元購入長實（０１１１３）共２８萬股，涉資１３０５﹒７萬元。
　　長和系創辦人李嘉誠及主席李澤鉅根據證券及期貨條例，被視作持有長實權益，於增持完成
後，李嘉誠於長實的持股量由　４６﹒２６％　增至４６﹒２７％；李澤鉅持股量由　
４６﹒３３％　增至４６﹒３４％。（ｂｉ）


　

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