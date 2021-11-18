碧桂園服務擬配股籌８０億，將用作業務發展及將來收購資金

《經濟通通訊社１８日專訊》據交易文件顯示，碧桂園服務（０６０９８）計劃配售１﹒５

億股新股，每股配股價為５３﹒３５元，較停牌前報價折讓９﹒５％，集資約８０億元，將用於

未來收購機會、業務發展需要及一般企業用途。

是次配售的１﹒５億新股，相當於公司擴大後已發行股本４﹒５％。公司及主要股東有９０

日鎖定期。

碧桂園服務今早短暫停牌，以待發布配股公告。（ｃｌ）

