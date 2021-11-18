港府宣布成功發售３０億美元等值的美元及歐元綠色債券

《經濟通通訊社１８日專訊》香港政府宣布，成功發售３０億美元等值的美元及歐元綠色債

券。是次綠色債券發行共有三期：美元計價的１０年期綠色債券發行金額為１０億美元，歐元計

價的５年期及２０年期綠色債券分別為１２﹒５億歐元及５億歐元。當中２０年期為迄今亞洲地

區最長發行年期的政府類歐元綠色債券，亦是香港政府首次發行歐元債券，為香港和區內的潛在

發行人提供重要的新基準。



＊１０年期美元債券認購額逾２９億＊



這批根據規例Ｓ發售的綠色債券在本月１５及１６日舉行網上路演，並於昨天（１７日）定

價：１０年期美元債券的收益率為１﹒８５５％（與１０年期美國國債差距為＋２３基點），５

年期歐元債券為０﹒０１９％（與５年期歐元掉期利率中間價差距為＋１０基點），２０年期歐

元債券為１﹒０５９％（與２０年期歐元掉期利率中間價差距為＋６５基點）。儘管近期市場波

動，環球投資者對這批綠色債券反應不俗：１０年期美元債券吸引逾２９億美元認購金額，而５

年期及２０年期歐元債券共吸引逾２２億歐元認購金額，得以令資金成本處於非常低的水平。



＊美元綠債逾七成分配予亞洲投資者＊



是次發行吸引不同類別的傳統和綠色投資者。美元綠色債券當中７２％分配予亞洲的投資者

，２８％予歐洲的投資者。按投資者類別計，６３％分配予銀行、１６％予基金經理、私人銀行

及保險公司，以及２１％予中央銀行、主權基金及國際組織。歐元綠色債券２７％分配予亞洲的

投資者，７３％予歐洲的投資者。按投資者類別計，２５％分配予銀行、５６％予基金經理、私

人銀行及保險公司，以及１９％予中央銀行、主權基金及國際組織。



＊發行歐元綠債有助開拓新投資者基礎＊



財政司司長陳茂波表示，很高興看到市場對香港特區政府的綠色債券有很大需求，這充分凸

顯投資者對香港經濟基調的信心，以及對於本港應對氣候變化和實現碳中和工作的支持。透過首

次發行歐元綠色債券，香港可以開拓新的投資者基礎，讓他們更關注香港可持續發展的進程和金

融機遇，進一步為本港的金融市場提供增長動力。

這批綠色債券是透過今年初專為發行綠色債券而新設的全球中期票據發行計劃發行，將通過

金管局的債務工具中央結算系統結算，預期於下周三（２４日）交收，並於港交所

（００３８８）和倫敦證券交易所上市。這批綠色債券獲標普全球ＡＡ＋以及惠譽ＡＡ－評級。

（ｃｌ）

