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18/11/2021 17:20

【夜期時段】即月期指最新報２５３０８點，無升跌，低水１２點

　　《經濟通通訊社１８日專訊》即月期指在夜期時段開市報２５３０９點，升１點，低水１１
點，最新報２５３０８點，無升跌，低水１２點，合約成交３４７張。
　　即月國指期貨在夜期時段開市報９０４４點，無升跌，高水８點，最新報９０４５點，升１
點，高水９點，合約成交３１３張。

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