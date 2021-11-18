【夜期時段】即月期指最新報２５３０８點，無升跌，低水１２點

《經濟通通訊社１８日專訊》即月期指在夜期時段開市報２５３０９點，升１點，低水１１

點，最新報２５３０８點，無升跌，低水１２點，合約成交３４７張。

即月國指期貨在夜期時段開市報９０４４點，無升跌，高水８點，最新報９０４５點，升１

點，高水９點，合約成交３１３張。

