【恒大困局】標普：恒大極有可能會違約，因面臨債務壓力加劇

《經濟通通訊社１８日專訊》評級機構標普於報告中表示，中國恒大（０３３３３）極有可
能會違約，原因是公司明年３月和４月面臨的美元債償付規模要高很多。
標普指，該公司新房難賣，主要商業模式實際上無法運轉，因而不太可能全額償債。中國政
府希望最大化恒大預售房完工套數，以保護購房者利益，並償還承包商和其他小公司款項。
（ｂｉ）
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