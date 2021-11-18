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18/11/2021 17:44

莎莎料本港下半年生意額將較上半年理想，冀可盡快通關

　　《經濟通通訊社１８日專訊》莎莎國際（００１７８）主席及行政總裁郭少明在網上業績記
者會上表示，本港方面，消費券對線下的零售業務影響較為明顯，而１０月淨增長１２％，同店
銷售增長１８％，預期１１月銷售增長將較１０月理想，整體銷售仍在上升。他又預期，即使本
港通關，亦只會是有限度通關，但總比沒有好，對業務一定有幫助，故希望盡快通關。
　　他又預期，本港下半年的生意額將較上半年理想。他認為，雖然集團未必能虧轉盈，但如澳
門持續沒有疫情爆發，料個別月份如１２月及１月將會收支平衡，而香港目前主要以本地客為主
，銷費意欲良好，料１２月將會有理想的銷情。
　　另外，他表示，集團上半年已關閉１０間店，當中７間位於遊客區，而下半年料再關５至８
間店舖，大部分均位於遊客區。不過，他指集團亦有開店，過去仍有新增２間店，而香港第三季
同店銷售增長逾２３％，零售銷售則增長近１６％，不過，澳門因應１０月的疫情而封關，故非
常影響集團生意，令港澳地區整體零售銷售減少２﹒６％，而同店銷售則增長０﹒５％。
　　至於派息方面，他強調需要保持集團的現金流，如集團將來錄得盈利，有充裕現金，將會恢
復派息。（ｓｌ）

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