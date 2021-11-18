【通關在望】薛永恒：冀相關技術方案配合防疫抗疫，推進有序通關

《經濟通通訊社１８日專訊》創新及科技局局長薛永恒出席香港國際電腦會議２０２１後會
見傳媒，他表示，過去一段時間市民努力做好防疫抗疫工作，希望未來繼續堅持，讓本港可以盡
快與內地通關。
薛永恒指，當局會全力以赴做好技術配套，期望以相關技術方案配合防疫抗疫需要，早日達
致通關。（ｈｙ）
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