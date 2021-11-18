《小傳日記》ＡＴＭ繼續被人㩒，魚缸繼續向下沉！

《小傳日記》今日魚缸繼續無生氣，開市已經跌３２４點，最多跌４２０點，晏晝一直喺

２５２８０點到２５３２０點上落。一對阿里系股票阿里健康（００２４１）同阿里巴巴

（０９９８８）都跌超過５巴仙，前者更加係表現最差藍籌。連埋騰訊（００７００）同美團

（０３６９０）都各跌近２巴仙，ＡＴＭ今日受盡沽壓。

恒指成分股得１３隻升，主要重磅股撐唔起魚缸，不過總算守得住２５３００。收報

２５３１９，跌３３０點或１巴仙，主板成交１１６５﹒２７億銀。國企指數報９０３６，跌

１５７點或近２巴仙。恒生科技指數報６４７４，跌１９７點或跌近３巴仙。

內房陰霾未散，多間房企都積極撲水救亡，今日碧桂園（０２００７）旗下碧桂園服務

（０６０９８）今朝停牌，據報碧服將折讓９﹒５％配股籌８０﹒０２億銀。另外雅居樂

（０３３８３）又宣布發行本金總額２４﹒１８億銀可換雅生活（０３３１９）股權債券。內房

股繼續捱沽，雅生活服務跌近１３巴仙，報１９﹒９８銀；碧桂園同雅居樂分別跌５巴仙同近４

巴仙，報６﹒９２銀同５﹒３２銀。

科技股陸續放榜。嗶哩嗶哩（０９６２６）同百度（０９８８８）今日分別跌近１１巴仙同

近８巴仙。尋日兩間公司公布咗第三季業績，但表現麻麻，當中嗶哩嗶哩經調整淨虧損更加擴大

到超過六成。連埋騰訊在內幾間重磅科企嘅業績都唔太好，京東（０９６１８）同阿里巴巴績前

股價亦下跌。京東連升５個交易日後回吐，跌近４巴仙，報３２３銀。

從日線圖嚟睇，魚缸今日跌穿咗廿天移動平均線同保力加通道中軸，逐步迫近五十天線

２５１９３點，加上呢排無咩消息刺激，魚缸真係跌穿兩萬五嘅話，睇嚟都要繼續尋底，可以留

意跌到２４５００點水平會唔會彈番起啦！請請！



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