【內房困局】佳兆業傳以３７﹒７億，出售旗下屯門住宅地予蔡志明

《經濟通通訊社１８日專訊》外媒引述消息指，佳兆業（０１６３８）在去年１月以３５億

元投得屯門青山公路住宅官地後，事隔不足２年，剛以約３７﹒７億元轉售，預計扣除欠款後，

佳兆業集團可獲約１１﹒２億元淨現金流入。

有指接貨的是「玩具大王」蔡志明及兒子，兩人正尋求４０﹒１５億元的抵押貸款以收購地

皮。（ｈｌ）

