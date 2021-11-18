【內房困局】佳兆業傳以３７﹒７億，出售旗下屯門住宅地予蔡志明

《經濟通通訊社１８日專訊》外媒引述消息指，佳兆業（０１６３８）在去年１月以３５億
元投得屯門青山公路住宅官地後，事隔不足２年，剛以約３７﹒７億元轉售，預計扣除欠款後，
佳兆業集團可獲約１１﹒２億元淨現金流入。
有指接貨的是「玩具大王」蔡志明及兒子，兩人正尋求４０﹒１５億元的抵押貸款以收購地
皮。（ｈｌ）
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