《投資領域－譚家駿》《真確》的ＥＳＧ啟示



《投資領域》我們在適應新常態之際，大概也是時候停下來，回顧過去一年。２０２０ 年

充滿意外，幸好我們的投資方針專注於買入及長期持有優質企業，毋須依賴各種預測。於疫情爆

發之初，市場出現全面拋售潮，我們對投資組合抗跌能力的信心受到重大考驗。不過，在優質企

業的出色表現帶領下，投資組合很快便收復失地。

去年，全球的焦點首先集中在社區健康及安全，再轉移至環球市場及我們居住環境的健康狀

況，因此對於環境、社會及管治發展來說是格外重要的一年。我們針對全球健康危機亦採取的多

項措施。

投資在亞太區及全球新興市場的挑戰之一，是了解如何在投資組合中採用全球性環境、社會

及管治策略，並遵守發達市場的報告標準。主流的第三方研究及評級過分著重企業有否制定政策

及定期報告機制，我們認為這樣會忽略企業是否堅持推行及致力實施可持續發展措施。

根據經驗，企業回應查詢的方式更能反映實際情況。我們發現，在議合時不願清楚交代詳情

的公司往往受到各種問題困擾，例如貪污、勞資糾紛及人權指控等。該類企業亦通常會羅列眾多

的環境、社會及管治政策，以避免我們深入調查。雖然上述跡象也可能代表企業正在推動重大變

革，但我們更加重視企業實際採取的最佳措施。

說到底，我們相信成功的議合有賴我們與可靠的管理團隊持續展開健康周詳的討論，而非由

我們一味說教或提出要求。縱然部分企業的進展不多，不過最近翻看漢斯．羅斯林（Ｈａｎｓ

Ｒｏｓｌｉｎｇ）所著的《真確》（Ｆａｃｔｆｕｌｎｅｓｓ） 一書＃，正正提醒了我們積小

可以成多，每一小步都有助克服原本以為無法戰勝的難題。有鑑於此，我們希望企業能夠持續推

動微小而重要的變革，在日新月異的世界中，以最有效的方式改善環境、社會及管治表現。

高水平的企業管治取決於企業領導層的質素，這亦是公司長遠成功的關鍵及基礎。按照由下

而上的投資方針，我們的職責是發掘頂尖人才，以把握眼前機會及克服挑戰，並與我們維持利益

一致。財務模型不能讓我們評估領導層的質素，需要的是與他們建立關係以加深了解，這解釋了

我們為何每年要與企業進行大約１５００ 次會議。我們相信，一旦找到優秀的管理團隊，企業

便能輕易提升「環境」及「社會」表現，原因是優質的管理團隊知道，改善這兩方面的表現能夠

為業務帶來可持續的成果。

此外，評估企業文化及其他「軟性因素」，可以有助我們分辨只將年度披露當成是例行公事

的「偽環保」公司，以及認真實踐環境、社會及管治理念和目標的公司。

我們自認擅長評估管理層的質素，可是不敢自居是具體環境及社會問題的專家。舉例來說，

我們對碳捕捉技術的認識有限，也不清楚如何解決複雜的人權問題。

為了彌補我們的不足，我們會向管理層提出定性問題，並留意他們答案背後反映的訊息。根

據我們的流程，我們會先了解企業的人事、文化及成立目標。我們希望加深對企業的認識及分析

管理團隊如何應對壓力，所以我們可能會提出下列問題：這次有甚麼地方出了錯？團隊是否承認

責任？企業從中汲取了甚麼教訓及╱或作出甚麼變革？

在我們驗證有關企業及行業的假設時，我們經常會研究投資者對企業有甚麼誤解和其原因，

再據此深入認識企業的情況、對企業重要的因素，以及與企業所面對風險和機遇相關的環境及社

會因素。

另外，我們亦會留意第三方的環境、社會及管治評分及評級。然而，考慮到新興市場的特殊

之處，將相同的標準套用至我們的投資組合未必公平，因此我們將這部分的工作視為整個研究流

程的其中一環，而非決定性因素。透過結合上述措施，我們可以對投資對象的成功機會及其長遠

的可持續性作出知情評估。我們會與同事討論分析結果，並在每週兩次的團隊會議上尋求其他人

的意見。在我們的開放溝通文化下，任何年資的團隊成員都能盡情表達看法。

環境、社會及管治領域正不斷發展，我們明白到必須緊貼我們關注的議題，才能讓企業的管

理團隊與我們開放直接地對話，以便我們了解企業的目標及挑戰。



＃真確：扭轉十大直覺偏誤，發現事情比你想的美好（Ｆａｃｔｆｕｌｎｅｓｓ：Ｔｅｎ

Ｒｅａｓｏｎｓ Ｗｅ＇ｒｅ Ｗｒｏｎｇ Ａｂｏｕｔ ｔｈｅ Ｗｏｒｌｄ － ａｎｄ

Ｗｈｙ Ｔｈｉｎｇｓ Ａｒｅ Ｂｅｔｔｅｒ Ｔｈａｎ Ｙｏｕ Ｔｈｉｎｋ），作者為漢

斯．羅斯林（Ｈａｎｓ Ｒｏｓｌｉｎｇ）、安娜．羅朗德（Ａｎｎａ Ｒｏｓｌｉｎｇ

Ｒｏｎｎｌｕｎｄ）及奧拉．羅斯林（Ｏｌａ Ｒｏｓｌｉｎｇ）

《首源投資北亞洲區分銷業務部董事 譚家駿》



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