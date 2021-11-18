《宏策俊見－陳俊業》美元強勢，但短線面對技術阻力

《宏策俊見》美匯指數近期出現抽升，主要在１１月１０日美國布令市場意外的通脹數據後

出現，美國１０月份消費物價指數（ＣＰＩ）按年升６﹒２％，大幅高於前值的５﹒４％及市場

預期的５﹒９％，而是次的通脹年率也創下了自１９９０年以來的新高。美匯指數由當時的約

９４水平，急升至目前的最高約９６，期間僅相隔７天。



＊解讀：美國通脹意外升溫令美匯指數急升＊



市場關注美國通脹走勢，主要是因為需要衡量美國的貨幣政策正常化（俗稱收水）的步伐，

而這步伐的快慢則影響美元匯價的相對走勢，簡單說就是當美國通脹越高，收水的步伐就會越快

。事實上，美國聯儲局對美國通脹的看法已經出現明顯的改變，由最初的堅決認為通脹是短暫性

問題變成現時軟化了的口吻，說仍要有待觀察。

然而，在１１月１０日的意外通脹數據公布後，市場交易者已把美國的整體收水步伐的預期

調得更快。根據彭博數據顯示，市場利率期貨交易者定價美國聯儲局在明年７月份的加息概率高

於１００％，而此概率在通脹數據公布前僅約８０％，而且數據也顯示當局明年也有可能合共加

息兩次。基於美國明年出現加息的時點或會提前，刺激美元匯價短線對其他非美貨幣急升。



＊中期觀點：支撐美匯中期走勢的２個基本因素＊



目前推動美元匯價強勢的２個主要基本因素分別是１：美歐息差擴大及２：美股相對強勢。

首先是美歐息差擴大。

大概從１０月份起，美國２年期國債孳息率及歐元區２年期國債孳息率持續出現背馳現象，

美國的大約從０﹒３％水平急升至０﹒５２％，而歐元區的大約由－０﹒６％水平降至－

０﹒７５％。

此消彼長下，歐元兌美元進一步走弱，因為美國短息走強令美元匯價強，而歐元區短息走低

令歐元走弱，歐元兌美元匯價回落至約１﹒１３水平。而由於歐元佔美匯指數約５７％，是佔比

最大的貨幣幣種，也是有最大影響力，兩者的匯價往往呈反向關係，因此歐元兌美元走弱時，美

元匯價也因而走高。美歐息差與美匯指數在過去也常常呈現近似的走勢。而事實上，約自１０月

起，兩者均同步上升。

另一個支持美匯在中期強勢的基本因素是美股相對強勢。自去年３月出現美國經濟衰退，美

股大幅回調後，美國股市持續穩步上升，而且期間每次所出現的回調幅度也不高，相反若參考追

蹤新興市場股市的ＭＳＣＩ新興市場指數，則約於今年年初起持續回落，與美股表現形成鮮明對

比。正是因為美股持續地相對其他整體新興市場股市強勢，資金都比較傾向投資美國，同時也會

令部分原先由美國本土的美元兌換成海外的非美貨幣的資金，呈現回流至美國或美金的壓力。事

實上，參考追蹤標普５００指數的ＳＰＤＲ Ｓ＆Ｐ ５００ ＥＴＦ，自今年９月起，彭博數

據顯示該ＥＴＦ合共錄得１１０億美元的累計淨流入，反映近月資金持續偏好美國股市。



＊短線觀點：技術性原因或令美匯出現短線回吐＊



儘管美匯中線理應走強，但技術性指標正提示美元匯價有機會在短線出現調整。首先，在７

日的持續急升下，美匯的相對強弱指數（ＲＳＩ）目前已升至７２水平，而一般市場交易者認為

ＲＳＩ高於７０已屬超買水平，技術上暗示匯價有可能於短期內調整。

第二個可能令美匯出現短線受壓的整技術性指標是黃金比率阻力，美匯指數目前已升至由

２０２０年３月高位下跌至今年１月反彈５０％的黃金比率水平，即約９６水平。由於５０％反

彈位也是一個交易者較為看重的黃金比率水平，因此不排除會為美匯帶來較大阻力，也有可能令

美元先行回吐。

縱然如此，我們仍強調中線看好美元兌其他主要貨幣的匯價，因此若出現回調後仍有望再進一步

走強並挑戰更高水平。《晉裕環球資產管理首席投資策略師 陳俊業》



＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立

場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

