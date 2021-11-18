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18/11/2021 09:18

【聚焦人幣】人幣中間價彈１３２點創五個半月高，報６﹒３８０３

　　《經濟通通訊社１８日專訊》美匯由１６個月高點回落，中國外匯交易中心人民幣兌一美元
中間價今報６﹒３８０３，較上個交易日升１３２點子，終止兩連貶，刷今年６月２日以來逾五
個半月新高，上個交易日報６﹒３９３５。
　
　　貨幣兌換　　　　　　　　　　中間價　　　　漲跌（ＢＰ）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　１美元╱人民幣　　　　　　６﹒３８０３　－１３２﹒００
　　１歐元╱人民幣　　　　　　７﹒２２０９　－１６２﹒００
　　１００日圓╱人民幣　　　　５﹒５８６１　＋２１５﹒００
　　１港元╱人民幣　　　　　　０﹒８１９１　　－１８﹒００
　　１英鎊╱人民幣　　　　　　８﹒６０６６　＋２４５﹒００
　　１澳元╱人民幣　　　　　　４﹒６３５３　－３１１﹒００
　　１紐元╱人民幣　　　　　　４﹒４６６９　　－１８﹒００
　　１新加坡╱人民幣　　　　　４﹒７０５７　　－６４﹒００
　　１瑞郎╱人民幣　　　　　　６﹒８７０３　　　－９﹒００
　　１加元╱人民幣　　　　　　５﹒０５８０　－３１０﹒００
　　１人民幣╱林吉特　　　　　０﹒６５４９　　＋２７﹒９０
　　１人民幣╱俄羅斯盧布　　１１﹒３７９５　－５２６﹒００
　　１人民幣╱南非蘭特　　　　２﹒４２７４　　　－１﹒００
　　１人民幣╱韓元　　　　１８５﹒１７００　　＋１０﹒００
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。
　　人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一
美元中間價貶值１﹒９％。

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