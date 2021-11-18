【聚焦人幣】人幣中間價彈１３２點創五個半月高，報６﹒３８０３

《經濟通通訊社１８日專訊》美匯由１６個月高點回落，中國外匯交易中心人民幣兌一美元

中間價今報６﹒３８０３，較上個交易日升１３２點子，終止兩連貶，刷今年６月２日以來逾五

個半月新高，上個交易日報６﹒３９３５。



貨幣兌換 中間價 漲跌（ＢＰ）

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１美元╱人民幣 ６﹒３８０３ －１３２﹒００

１歐元╱人民幣 ７﹒２２０９ －１６２﹒００

１００日圓╱人民幣 ５﹒５８６１ ＋２１５﹒００

１港元╱人民幣 ０﹒８１９１ －１８﹒００

１英鎊╱人民幣 ８﹒６０６６ ＋２４５﹒００

１澳元╱人民幣 ４﹒６３５３ －３１１﹒００

１紐元╱人民幣 ４﹒４６６９ －１８﹒００

１新加坡╱人民幣 ４﹒７０５７ －６４﹒００

１瑞郎╱人民幣 ６﹒８７０３ －９﹒００

１加元╱人民幣 ５﹒０５８０ －３１０﹒００

１人民幣╱林吉特 ０﹒６５４９ ＋２７﹒９０

１人民幣╱俄羅斯盧布 １１﹒３７９５ －５２６﹒００

１人民幣╱南非蘭特 ２﹒４２７４ －１﹒００

１人民幣╱韓元 １８５﹒１７００ ＋１０﹒００

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人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。

人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一

美元中間價貶值１﹒９％。

