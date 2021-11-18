《鍾之日記》內房撲水售資產，Ｂ站績遜瀉一成

《鍾之日記》１１月１８日，香港天氣：晴。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。



隔晚美股急挫，今早亞洲股市亦整體受壓，港股上日回吐６３點後，今日進一步捱沽，５０

天線（現處２５１９４）有支持。恒指低開２８０點，報２５３６９，早段跌幅曾收窄至２３５

點，高見２５４１４，隨後沽壓增加，跌幅曾擴至４２７點，低見２５２２２點。午後大部分時

間跌幅逾三百點，尾段下試上午低位，最終收報２５３１９，跌３３０點或１﹒２９％。大市全

日成交額１１６５﹒２７億元。

距離舉辦北京冬奧不到３個月，美媒引述消息稱，拜登政府預計月底前宣布「外交抵制」北

京冬奧，陰晴不定的中美關係牽制市場情緒，滬深股市今日齊跌，石油、釀酒、地產股報跌，而

船舶製造、鋼鐵及煤炭股逆市升。滬綜指低開０﹒１７％後表現反覆，早段曾低見３５１３點，

收市跌０﹒４７％，報３５２０﹒７１點；深成指曾挫逾１％，其後跌幅收窄，收跌０﹒９％。

兩市全日成交１１２４３億元人民幣，按日減少８﹒４％，連續第２０個交易日成交突破１

萬億元。外資今日通過陸股通淨流出４４﹒５３億元人民幣，連續兩個交易日錄得淨流出。人行

連續三日進行５００億元人民幣７天期逆回購，公開市場今日收水５００億元人民幣。



＊內房現抽水潮，物管股沽壓大＊



內房行業近期進入寒冬經營艱難，內房股反彈高位遇壓，今天普遍跌逾２％－５％。其中萬

科（０２２０２）失守１０天及２０天線（１８﹒９元及１９元），最低見１８﹒６６元，收挫

４﹒１２％。藍籌碧桂園（０２００７）連跌２日，續跌５﹒１％；同為藍籌潤地

（０１１０９） 續跌２﹒９％。中國恒大（０３３３３）跌５﹒７％，融創（０１９１８）跌

３﹒４％，旭輝（００８８４）跌４﹒１％，雅居樂（０３３８３）跌３﹒６％，合生創展

（００７５４）跌近４％，奧園（０３８８３）跌３％。

據《財新》報道，佳兆業集團（０１６３８）總裁麥帆在一場與投資者對話的溝通會上表示

，公司正設法促成各地關聯案件指定深圳法院進行集中管轄。這些投資者購買了佳兆業的關聯公

司錦恒財富的理財產品。

大和發表研究報告認為，中國房地產數據１０月份進一步趨弱，而內房信貸進一步放鬆，以

及部分城市放寬土地招標要求，對發展商而言是正面信息，惟認為內房板塊目前仍未走出困境，

可能會看到更多財務疲弱的發展商面臨財務困難。

傳今早停牌的碧桂園服務（０６０９８）配股，加上雅居樂（０３３８３）發２４﹒２億雅

生活（０３３１９）換股債，不利消息困擾下，物管股沽壓大。雅生活插１２﹒８％，華潤萬象

（０１２０９）跌４﹒５％；融創服務（０１５１６）插６﹒６％；中海物業（０２６６９）下

滑２﹒６％；恒大物業（０６６６６）跌４﹒１％；旭輝永升（０１９９５）挫６﹒１％；世茂

服務（００８７３）瀉９﹒４％。

另外，中國恒大宣布，同意出售其持有的所有恒騰網絡（００１３６）股份，總代價為

２１﹒２８億元。交易完成後，恒大將不再持有任何恒騰股份。恒騰網絡大升２４﹒９％，報

２﹒１１元，成交約７﹒１３億股，涉資１４﹒５７億元。



＊反壟斷局正式掛牌，阿里挫５％領跌＊



國家反壟斷局今天在北京三里河東路８號掛牌，與國家市場監管總局三里河辦公區同樓，反

壟斷局與市場監管總局牌子分別懸掛於辦公大樓兩側，國務委員王勇為國家反壟斷局揭牌。內地

專家稱國家反壟斷局的成立，是進一步健全完善反壟斷執法的體制機制，提升反壟斷執法工作的

統一性、權威性。

恐反壟斷監管惡夢重現，一眾科網龍頭戰戰兢兢，集體下挫，阿里（０９９８８）急跌

５﹒３％，京東集團（０９６１８）走低３﹒６％，小米（０１８１０）跌２﹒８％，美團

（０３６９０）跌２﹒５％，騰訊（００７００）跌２﹒４％。

另外，嗶哩嗶哩（０９６２６）及百度（０９８８８）公布第三季業績，惟兩者業績未見亮

點，前者全日瀉１０﹒８％，後者挫７﹒８％。

嗶哩嗶哩第三季淨虧損約２６﹒７７億元人民幣，按年擴大１﹒４７％，遜市場預期的虧損

１８﹒３億元人民幣。百度第三季由盈轉虧，虧損１６５﹒５９億元人民幣，對比去年同期為純

利１３６﹒７８億元人民幣。



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