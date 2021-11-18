《投資心得－潘鐵珊》越地持續獲優質土儲，實現大灣區等多區發展

《投資心得》越秀地產（００１２３）截至今年６月３０日止的中期業績，集團錄得收入達

２４２﹒４億元（人民幣．下同），比去年同期上升２﹒２％；集團權益持有人應佔盈利方面則

比去年同期增１５﹒３％至約２３億元。而今年首１０個月累計合同銷售金額約為１０５﹒３億

元，同比降約２８％；而累計合同銷售面積約為４０﹒９萬平方米，同比降約２０％。集團仍有

多項要素支持增長。



＊藉多種方式增土儲，區域布局持續優化＊



集團通過深化國企合作、產業勾地等多種方式於廣州、東莞、杭州、蘇州、南京、寧波等

１１個城市新增土地達２３幅，總建築面積約為５００萬平方米。截至今年６月３０日止，總土

地儲備達到約２８０９萬平方米，區域布局持續優化，其中５４﹒６％更位於大灣區。集團透過

持續獲得優質土儲對將來實現集團以廣州為中心，包括粵港澳大灣區等多區為增長區的發展策略

甚有幫助。



＊未來積極發展新模式，具資源整合優勢＊



此外，集團在未來積極發展地產新模式，推動國企合作開發及舊城、舊廠、舊村改造業務相

信能成為未來業務發展的新增長點。而養老地產包括培訓護理及康復服務等亦逐步發展。透過積

極推動與廣州國企的戰略合作，集團能多渠道拓展項目。另一方面，在現今高周轉模式帶動下，

房企均勤於補充庫存，令土地市場的競爭仍趨激烈，故具有資源整合優勢的房地產企業如越秀在

市場競爭中將更具優勢，加上預期未來數年因集團銷售持續增長，盈利將更為樂觀。可考慮於

７﹒１０元買入，上望７﹒８０元，跌穿６﹒４０元止蝕。《香港股票分析師協會副主席 潘鐵

珊》

（筆者沒有持有相關股份，客戶持有相關股份）（本欄逢周四刊出）



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