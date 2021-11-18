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即市新聞

18/11/2021 09:05

《投資心得－潘鐵珊》越地持續獲優質土儲，實現大灣區等多區發展

　　《投資心得》越秀地產（００１２３）截至今年６月３０日止的中期業績，集團錄得收入達
２４２﹒４億元（人民幣．下同），比去年同期上升２﹒２％；集團權益持有人應佔盈利方面則
比去年同期增１５﹒３％至約２３億元。而今年首１０個月累計合同銷售金額約為１０５﹒３億
元，同比降約２８％；而累計合同銷售面積約為４０﹒９萬平方米，同比降約２０％。集團仍有
多項要素支持增長。

＊藉多種方式增土儲，區域布局持續優化＊

　　集團通過深化國企合作、產業勾地等多種方式於廣州、東莞、杭州、蘇州、南京、寧波等
１１個城市新增土地達２３幅，總建築面積約為５００萬平方米。截至今年６月３０日止，總土
地儲備達到約２８０９萬平方米，區域布局持續優化，其中５４﹒６％更位於大灣區。集團透過
持續獲得優質土儲對將來實現集團以廣州為中心，包括粵港澳大灣區等多區為增長區的發展策略
甚有幫助。

＊未來積極發展新模式，具資源整合優勢＊

　　此外，集團在未來積極發展地產新模式，推動國企合作開發及舊城、舊廠、舊村改造業務相
信能成為未來業務發展的新增長點。而養老地產包括培訓護理及康復服務等亦逐步發展。透過積
極推動與廣州國企的戰略合作，集團能多渠道拓展項目。另一方面，在現今高周轉模式帶動下，
房企均勤於補充庫存，令土地市場的競爭仍趨激烈，故具有資源整合優勢的房地產企業如越秀在
市場競爭中將更具優勢，加上預期未來數年因集團銷售持續增長，盈利將更為樂觀。可考慮於
７﹒１０元買入，上望７﹒８０元，跌穿６﹒４０元止蝕。《香港股票分析師協會副主席　潘鐵
珊》
（筆者沒有持有相關股份，客戶持有相關股份）（本欄逢周四刊出）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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