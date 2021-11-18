【國務會議】國家政務信息化「十四五」規劃通過，加快建數字政府

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１８日北京專電》國務院總理李克強１７日主持召開國務院

常務會議，審議通過「十四五」推進國家政務信息化規劃，加快建設數字政府、提升政務服務水

平。

會議指出，一要構建統一的國家電子政務網絡體系，推動地方、部門各類政務專網向統一電

子政務網絡整合，打破信息孤島，實現應聯盡聯、信息共享。

二要豐富全國一體化政務服務平台功能，構建統一的電子證照庫，推廣電子合同、簽章等應

用，在社保、醫療、教育、就業等方面提供更便捷公共服務，實現更多事項一網通辦、跨省通辦

。

三要完善國家人口、法人、自然資源、經濟數據等基礎信息庫，提升數據資源開發利用能力

。深化數字技術在公共衛生、自然災害、事故災難等重大突發事件應急處置中的應用。

四要推動政務數據按政務公開規則依法依規向社會開放，優先推動企業登記和監管、衛生、

教育、交通、氣象等數據開放。健全制度，嚴格保護商業秘密和個人隱私。

五要加強市場監管信息化建設，完善「雙隨機一公開」監管、「互聯網＋監管」、信用監管

等機制，提升食品藥品、農產品、特種裝備等的協同監管能力。

六要強化網絡安全保障，嚴格落實分等級保護制度，增強政務信息化基礎設施和系統、數據

安全保障能力。

