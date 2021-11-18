【雙１１】歐萊雅雙１１銷售涉虛假宣傳，回應稱將給出解決方案

《經濟通通訊社１８日專訊》近日，有消費者發現，在淘寶「雙１１」網購狂歡節期間，巴

黎歐萊雅曾對外宣稱１０月２０日旗下的安瓶面膜產品在李佳琦直播間的售價為全年最大力度，

價格為４２９元人民幣；但隨後消費者發現，該款產品在歐萊雅品牌自有直播間只需２５７元人

民幣就能買到，變相便宜了４０％，引起近萬名消費者投訴。

對此，淘寶兩位頭部主播李佳琦、薇婭先後做出回應，表示將暫停與歐萊雅的一切合作。李

佳琦所屬公司美腕（上海）網絡科技有限公司表示，雙１１期間，他們持續收到消費者對於歐萊

雅安瓶面膜價格問題的反饋，並第一時間與歐萊雅品牌方進行了溝通，但目前歐萊雅尚未給到明

確的解決方案。

薇婭方同樣表示，已與品牌進行溝通，認為這是對１０月２０日預售第一天蹲守直播間並在

直播間購買該產品的消費者的一種不公。

對於上述事件，歐萊雅今日凌晨在官方微博發布聲明，對「促銷機制因過於複雜而給消費者

帶來的困擾」致歉。聲明稱，「我們必須本著對所有相關消費者負責任的態度，巴黎歐萊雅在綜

合、全面考慮所有相關消費者不同情形後，在保障所有相關消費者利益的前提下，提出能針對所

有相關消費者的妥善解決方案。」（ｌｃ）

