《思前想後－郭思治》恒指上望百天線，首程控股發展潛力無限

《思前想後》經過周來之一輪急升，１１月大市之形態現已扭轉為先低而後高，恒指暫是由

１０日之低位２４４８１點升至１６日之高位２５７３６點，即月內之波幅已稍擴闊至１２６５

點，由於１個月之高低位是不該同時出現於５個交易日之內，故只要先低後高之形態不變，大市

該仍有機會進一步上尋月內之新高。另外，目前大市已成功重越１０天線、２０天線及５０天線

，故從移動線方面之走勢看，只要恒指能續穩守於上述３組平均移動線之上，目標該進一步上望

１００天線（約在２６００４點左近）。



＊獲證監會９號牌照，可在境外開展資管業務＊



自２０２１年１０月１８日起，首程控股（００６９７）旗下的全資子公司首合有限公司（

首合有限）正式獲得香港證券及期貨事務監察委員會（香港證監會）頒發的有條件限制的第９類

「提供資產管理」牌照，此次成為香港證監會監管的９號牌照合規持牌機構，不僅是香港證監會

對公司整體實力的認可，對首程控股而言也有重要意義，公司獲得了與國際資管市場接軌的「通

行證」，實現了在境外開展資管業務的必要條件及重要基礎，另公司在深耕中國大陸基金管理業

務多年，能與香港乃至國際領先金融機構進行進一步多方位合作，為投資人提供全球範圍內的資

產和基金管理服務，深入推動公司在境內外資本市場活動。首程控股將依託自身豐富的產業資源

，繼續發揮出眾的投資能力，並利用此次獲發香港證監會９號牌照為契機，為眾多海內外投資者

提供投資於中國內地停車出行領域和基礎設施不動產領域的機會。



＊股權激勵計劃啟動，為業務拓展提供指引鞭策＊



首程控股宣布公司已於２０２１年１１月３日召開股東大會，通過了股權激勵計劃，公司亦

於昨日（１７日）召開了董事會，審議並通過了股權激勵計劃首期授予方案，以１１月５日（董

事會當天）為首次授予日，以每股１﹒６２４港元的行權價向５０名選定員工授予最多可購買

１﹒３８５億股的股份期權，約佔公司已發行股份總數的１﹒９０％，股份期權有效期為６０個

月。基於過往四年的亮麗業績，此次股權激勵計劃的正式啟動將為公司在未來五年的業務拓展和

業績方面提供指引和鞭策，公司未來幾年無論在業務拓展方面還是業績增長方面都能交出更為傲

人出彩的成績單，發展潛力無限，值得期待。《香港股票分析師協會副主席 郭思治》（本欄逢

周四刊出）



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