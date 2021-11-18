【新冠肺炎】全國昨日新增６宗本土確診，５宗在遼寧大連

《經濟通通訊社１８日專訊》國家衛健委公布，１１月１７日，全國確診者新增確診３５宗

新型冠狀病毒肺炎病例，其中境外輸入病例２９宗，含６宗由無症狀感染者轉為確診病例（廣東

３宗，四川２宗，廣西１宗）；本土病例６宗（遼寧５宗均在大連市；雲南１宗，在德宏傣族景

頗族自治州），遼寧有１宗由無症狀感染者轉為確診病例。無新增死亡或疑似病例；新增治愈出

院病例５９宗；新增無症狀感染者２７宗均為境外輸入；當日轉為確診病例７宗；尚在醫學觀察

的無症狀感染者４９４宗（境外輸入３４７宗）。

境外輸入現有確診病例３９０宗（其中重症病例２宗），現有疑似病例３宗。累計確診病例

９９４８宗，累計治愈出院病例９５５８宗，無死亡病例。截至１１月１７日，全國現有確診病

例１２３３宗（其中重症病例１６宗），累計治愈出院病例９２５３４宗，累計死亡病例

４６３６宗，累計報告確診病例９８４０３宗，現有疑似病例３宗。

累計收到港澳台地區通報確診病例２８９７１宗。其中，香港特別行政區１２３９１宗（出

院１２０９９宗，死亡２１３宗），澳門特別行政區７７宗（出院７７宗），台灣地區

１６５０３宗（出院１３７４２宗，死亡８４８宗）。（ｃａ）

