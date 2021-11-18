《輪證高清－孫明哲》騰訊美團處近期高位，資金留意淡倉

《輪證高清》科技股騰訊（００７００）、美團（０３６９０）近日表現突出，騰訊重上

５００元關口，美團亦逼近上月高位２９８元以及３００元關口，除了有資金留意相關好倉之外

，亦不乏投資者認為股價過高，留意其認沽證或熊證捕捉短線回調的機會。然而市場上相關認沽

證選擇不如認購證般多，挑選時要注意些什麼呢？

以騰訊認沽證為例，利用網站上的認股證搜尋器，以２個月期以上作篩選，會發現貼價選擇

多數是５００兌１產品，一般年期較長，槓桿較低，而１００兌１證則面值高於０﹒２５元，敏

感度大大降低。短線投資者可轉移留意行使價較低的輕微價外證，但同時又要避開太價外產品。

投資者以１５％價外即行使價４３０元以上篩選之後再以槓桿排序會發現４３７元的條款既能符

合中年期、輕微價外、低面值的要求，且槓桿突出。當中最高槓桿的是騰訊沽２６３０９，行使

價４３７﹒８元，實際槓桿超過１１倍，而且是低街貨的產品。

美團認沽證的情況亦相當類似，以２個月期以上作篩選，市場是缺乏行使價２５０至３００

元的認沽證選擇，大多是明年４月到期年期較長的產品，槓桿較低之餘部分面值更高於０﹒２５

元以上，並不大適合短線部署。稍微放寬篩選要求至２０％價外產品即行使價２３０元以上，並

以槓桿排序會發現２４２元是槓桿最突出的條款，當中美團沽２８９４７，行使價２４２﹒２２

元，是低街貨選擇中槓桿最高，能提供接近８倍。

經過以上實際例子，投資者會感受到騰訊及美團認沽證的產品選擇相對較認購證少，因此在

挑選產品時要特別小心，留意條款並作出比較，才能找到合適的產品。若股價出現較大變動，投

資者就要重新再做以上的功課，分析當時市場可提供的產品，從年期、行使價出發，再比較合適

條款產品的槓桿，以較高槓桿、低街貨證作部署。《高盛董事總經理 孫明哲》

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