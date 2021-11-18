  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

18/11/2021 16:52

【聚焦人幣】美匯高點回落，人幣即期收升８點子報６﹒３８０９

　　《經濟通通訊社１８日專訊》美匯由１６個月高點回落，人民幣兌一美元即期匯率
（ＣＮＹ）今日收報６﹒３８０９，較上個交易日４時３０分收盤價升８點子。全日在
６﹒３７５１至６﹒３８４６之間波動。
　　離岸人民幣兌美元（ＣＮＨ）現跌７９點子，報６﹒３８２１。
　　中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒３８０３，較上個交易日升１３２點子，
終止兩連貶，刷今年６月２日以來逾五個半月新高。

＊人民幣或延續偏強，專家料監管持容忍態度＊

　　交易員稱，美指漲勢暫歇回落至９５﹒７附近交投，人民幣隨其他亞洲貨幣獲益走升，但波
幅較為有限；短期結匯需求或繼續主導市場，人民幣料延續偏強走勢。他們並表示，近期人民幣
表現強勢，ＣＦＥＴＳ匯率指數接連刷新近六年新高逼近１０２關口，不過匯率升值未對外貿出
口造成明顯影響，監管層可能持容忍態度。
　　浙商證券首席經濟學家李超認為，近期美元強勢主要在於美國通脹超預期並帶動經濟名義增
長和加息預期強化，年內美指進一步上行空間有限但可能高位震蕩，主要因為加息預期的定價已
臨近極致；預計２０２２年美指回落可能重新下探至９０以下。（ｊｔ）

【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
中國故事18/11/2021
《神州經脈》國家反壟斷局成立　中美關係反復A場偏軟　外資續走
財經熱話18/11/2021
【績後捱沽】專家指百度、B站短期沽壓未完！欲吸納要睇咩位？
中港理財18/11/2021
跨境理財通 輕鬆掌握投資機遇
市場動向18/11/2021
倡立法打擊騙局 加密貨幣兌換店創辦人：加密貨幣要買但唔好All in
財經熱話18/11/2021
《沽定等放榜》阿里京東績前雙雙急挫　監管令人好驚驚？
財經熱話18/11/2021
《午市前瞻》恒指24500料有支持，京東300元附近可吸
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【限時優惠$88/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務　加送超市$50禮券

etnet全新「加密貨幣」即時行情　緊貼追擊代幣價位

【ArtInvest賞你】Christie's 佳士得拍賣預展導賞

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金