【聚焦人幣】美匯高點回落，人幣即期收升８點子報６﹒３８０９

《經濟通通訊社１８日專訊》美匯由１６個月高點回落，人民幣兌一美元即期匯率

（ＣＮＹ）今日收報６﹒３８０９，較上個交易日４時３０分收盤價升８點子。全日在

６﹒３７５１至６﹒３８４６之間波動。

離岸人民幣兌美元（ＣＮＨ）現跌７９點子，報６﹒３８２１。

中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒３８０３，較上個交易日升１３２點子，

終止兩連貶，刷今年６月２日以來逾五個半月新高。



＊人民幣或延續偏強，專家料監管持容忍態度＊



交易員稱，美指漲勢暫歇回落至９５﹒７附近交投，人民幣隨其他亞洲貨幣獲益走升，但波

幅較為有限；短期結匯需求或繼續主導市場，人民幣料延續偏強走勢。他們並表示，近期人民幣

表現強勢，ＣＦＥＴＳ匯率指數接連刷新近六年新高逼近１０２關口，不過匯率升值未對外貿出

口造成明顯影響，監管層可能持容忍態度。

浙商證券首席經濟學家李超認為，近期美元強勢主要在於美國通脹超預期並帶動經濟名義增

長和加息預期強化，年內美指進一步上行空間有限但可能高位震蕩，主要因為加息預期的定價已

臨近極致；預計２０２２年美指回落可能重新下探至９０以下。（ｊｔ）

