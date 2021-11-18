【內房困局】惠譽料明年內房銷售縮至少一成，行業政策將適度調整

《經濟通通訊社１８日專訊》中國房企的境內融資環境明顯趨鬆，但並未驅散市場對於行業

發展及債務風險的擔憂。惠譽大中華區房地產評級聯席主管鄭俊英等預計，２０２２年的中國房

地產銷售將同比收縮１０－１５％，未來三個月或出現更多違約或債務重組事件。惠譽並認為，

政府對行業會作出適當的政策調整，藉以穩定市場信心及房企的境內外融資環境。

房地產風險上升，對中國金融業資產質量的衝擊有所浮現。惠譽亞太區金融機構評級聯席董

事徐雯超認為，房地產行業承壓對金融體系影響總體可控，中小行或承受更大資產質量壓力。預

期房地產貸款政策短期邊際寬鬆；重點關注寬鬆程度與節奏。

內媒早前引述行業機構數據顯示，自１１月１０日以來，有２５家房企及城投企業宣布在銀

行間市場融資，所涉金額２８７﹒８億元人幣，已成功發展的企業包括保利發展

（滬：６０００４８）、招商蛇口（深：００１９７９）等。業內認為，當前房企融資環境的變

化，並不代表政策出現大面積鬆動，而是對房企合理資金需求的滿足，且銀行在風險偏好上更加

嚴苛，受惠的仍是資質較好的房企。（ｗｌ）

