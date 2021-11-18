【聚焦人幣】渣打中國支持發行國內首筆１﹒５億可持續發展熊貓債

《經濟通通訊社１８日專訊》渣打中國支持遠東宏信（０３３６０）今日在中國銀行間市場

成功發行一筆總額１﹒５億元人民幣的可持續發展熊貓債。這是自１１月１１日中國銀行間市場

交易商協會（ＮＡＦＭＩＩ）宣布面向境外實體推出社會責任債券和可持續發展債券業務試點之

後，首單落地的可持續發展熊貓債。

此次發行吸引了投資者的廣泛參與，覆蓋銀行、信託、基金、理財、券商等機構。債券募集

的資金將用於公司現有的具有顯著環境效益和社會效益的項目，涉及污水處理、智能公交、新能

源車採購、健康養老等項目。

渣打中國副行長，企業、金融機構及商業銀行部聯席董事總經理魯靜表示，此次交易商協會

推出可持續發展債券和社會責任債券熊貓債試點，將為企業和機構拓展ＥＳＧ融資渠道、優化

ＥＳＧ融資成本、滿足企業轉型升級需求起到積極的推動作用。此外，可持續發展熊貓債這一獨

特方式，長期來看將有助於推動境內外綠色與可持續金融產品標準的進一步統一，吸引更多的國

際ＥＳＧ投資群體參與中國市場。

遠東宏信有限公司成立於１９９１年，為中國中化集團旗下金融子公司，現時業務涉及金融

、貿易、咨詢、投資等，並於２０１１年赴港上市。（ｗｌ）

