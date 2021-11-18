  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

18/11/2021 08:56

【華為動向】華為折疊屏手機中國區發貨同比增長２倍

　　《經濟通通訊社１８日專訊》華為公布，截至今年第三季度，華為折疊屏手機中國區發貨同
比去年增長２００％，並取得中國區折疊屏手機發貨量第一、折疊屏手機消費者好評度第一的成
績。華為Ｍａｔｅ　Ｘ２典藏版全新發布，配備１２ＧＢ內存，５１２ＧＢ存儲，預裝
ＨａｒｍｏｎｙＯＳ　２，折疊旗艦再突破。

＊華為推ＭａｔｅＢｏｏｋ　Ｅ及可穿戴裝置等新產品＊

　　華為昨晚（１７日）發布多個不同品類產品。其中，推出首款ＯＬＥＤ全面屏筆記本
ＭａｔｅＢｏｏｋ　Ｅ，其採用ＯＬＥＤ原色全面屏，擁有９０％屏佔比，最高亮度達６００尼
特，Ｐ３電影級廣色域。ＭａｔｅＢｏｏｋ　Ｅ採用硬件低藍光技術，是華為首款二合一筆記本
售價５９９９元（人民幣．下同）起，即日起於內地預售。
　　華為發布ＦｒｅｅＢｕｄｓ　Ｌｉｐｓｔｉｃｋ，支持半開放主動降噪、雙設備連接，能維
持２２小時續航，售價１６９９元。華為ＶＲ　Ｇｌａｓｓ新增一個內含定位器、遊戲手把、散
熱背夾的６ＤｏＦ遊戲套裝，售價３９９９元。
　　折疊手機Ｍａｔｅ　Ｘ２推出典藏版，搭載有麒麟９０００　５Ｇ　晶片、１２ＧＢ　
ＲＡＭ和５１２ＧＢ儲存，並採用奈米超瓷晶前面板玻璃。比較特別是素皮版本，售價
１９６９９元，　玻璃款售價１８９９９起，兩款手機分別在１２月內和今日正式在內地開售。
華為資料數據顯示，截至今年第三季度，華為折疊屏手機中國區發貨按年增長２００％。
（ｃａ）


　

【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
財經熱話18/11/2021
【虛幣世界】比特幣略為回穩，料砍倉情況減少對幣價有支持
中國故事17/11/2021
《神州經脈》房企境內融資鬆綁　中央確保能源供應　滬指止兩連跌
財經熱話17/11/2021
【興奮過度？】手遊股回吐　網易績後曾挫半成　上車機會嗎？
財經熱話17/11/2021
中央強調確保冬季電煤供給　中資電力股先升後回
大行報告17/11/2021
高盛、瑞銀點睇濠賭股　一Click就知道
財經熱話17/11/2021
【撲水續命】傳許家印變賣資產注70億人幣　恒大逆市升　僅短線反彈？
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【限時優惠$88/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務　加送超市$50禮券

etnet全新「加密貨幣」即時行情　緊貼追擊代幣價位

【ArtInvest賞你】Christie's 佳士得拍賣預展導賞

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金