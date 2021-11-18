【華為動向】華為折疊屏手機中國區發貨同比增長２倍

《經濟通通訊社１８日專訊》華為公布，截至今年第三季度，華為折疊屏手機中國區發貨同
比去年增長２００％，並取得中國區折疊屏手機發貨量第一、折疊屏手機消費者好評度第一的成
績。華為Ｍａｔｅ Ｘ２典藏版全新發布，配備１２ＧＢ內存，５１２ＧＢ存儲，預裝
ＨａｒｍｏｎｙＯＳ ２，折疊旗艦再突破。
＊華為推ＭａｔｅＢｏｏｋ Ｅ及可穿戴裝置等新產品＊
華為昨晚（１７日）發布多個不同品類產品。其中，推出首款ＯＬＥＤ全面屏筆記本
ＭａｔｅＢｏｏｋ Ｅ，其採用ＯＬＥＤ原色全面屏，擁有９０％屏佔比，最高亮度達６００尼
特，Ｐ３電影級廣色域。ＭａｔｅＢｏｏｋ Ｅ採用硬件低藍光技術，是華為首款二合一筆記本
售價５９９９元（人民幣．下同）起，即日起於內地預售。
華為發布ＦｒｅｅＢｕｄｓ Ｌｉｐｓｔｉｃｋ，支持半開放主動降噪、雙設備連接，能維
持２２小時續航，售價１６９９元。華為ＶＲ Ｇｌａｓｓ新增一個內含定位器、遊戲手把、散
熱背夾的６ＤｏＦ遊戲套裝，售價３９９９元。
折疊手機Ｍａｔｅ Ｘ２推出典藏版，搭載有麒麟９０００ ５Ｇ 晶片、１２ＧＢ
ＲＡＭ和５１２ＧＢ儲存，並採用奈米超瓷晶前面板玻璃。比較特別是素皮版本，售價
１９６９９元， 玻璃款售價１８９９９起，兩款手機分別在１２月內和今日正式在內地開售。
華為資料數據顯示，截至今年第三季度，華為折疊屏手機中國區發貨按年增長２００％。
（ｃａ）
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