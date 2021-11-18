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18/11/2021 10:13

【大國博弈】南韓ＳＫ海力士改造中國無錫芯片廠計劃遭美國反對

　　《經濟通通訊社１８日專訊》據《路透》引述消息人士報道，南韓ＳＫ海力士改造旗下一間
中國大型工廠的計劃或夭折，因為美國官員不希望其先進設備因此進入中國。ＳＫ海力士原本希
望通過計劃提高記憶體芯片的生產效率。
　　三位知情人士表示，ＳＫ海力士的生產計劃要求公司以荷蘭艾司摩爾（ＡＳＭＬ）的最新極
紫外光（ＥＵＶ）微影技術的芯片製造機為無錫廠的一個量產設施進行升級。
　　美國曾表示反對，理由是將這類先進工具運至中國可能被用於強化其軍事力量。一位白宮高
級官員表示，拜登政府仍然專注於防止中國利用美國和盟國的技術來發展最先進的半導體制造，
這將會助力中國軍事現代化。
　　ＳＫ海力士是世界上最大的動態隨機存取記憶體（ＤＲＡＭ）內存芯片供應商之一，從智能
手機到數據中心的各個領域都使用這種芯片。無錫這家工廠對全球電子行業至關重要，因其生產
ＳＫ海力士約半數的動態隨機存取記憶體芯片，佔全球總量的１５％。這一潛在的挫折可能使
ＳＫ海力士成為下一家捲入中美地緣政治之爭的企業。
　　分析人士稱，美國官員可能會認為ＳＫ海力士將ＥＵＶ光刻機引入中國的嘗試，與中國公司
此前的類似努力沒有任何區別。（ｃａ）

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