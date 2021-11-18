【大國博弈】默克爾：與中國合作之初德國很天真，但不應完全脫勾

《經濟通通訊社１８日專訊》德國總理默克爾早前接受《路透》專訪時表示，與中國在某些

領域的合作中，德國一開始可能很天真，但不應該為了應對日益緊張的局勢而切斷所有聯繫。

在默克爾執政的１６年內，中國成為德國最大貿易夥伴，並塑造了歐洲的對華立場，盡管人

們對不公平競爭和工業間諜活動表示擔憂。默克爾表示，也許一開始，德國在處理一些合作夥伴

關係時過於天真，「最近，我們更加審慎，理應如此。」德國和更廣泛的歐盟應該繼續與中國合

作，可以相互學習。她稱在她看來，完全脫勾是不對的，那會給德國造成傷害。

默克爾表示，德國一直在與北京方面就知識產權和專利保護問題進行討論，包括在德的中國

留學生和在華經營的德國企業。她還表示，試圖為新技術制定道德標準的西方民主國家必須跟上

創新的步伐，才能掌握其影響。她稱，中國和美國在許多領域做得更好。

但默克爾表示，德國還必須保護其關鍵基礎設施，她指出，德國一項新的ＩＴ安全法給華為

等下一代電信網絡設備製造商設置很高的門檻。她認為，強調個別企業不應從一開始就被排除在

外，這一點總是很重要的。（ｃａ）

