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即市新聞

17/11/2021 17:13

《法證攻防－林恩》雙十一之後又到業績出爐

　　《法證攻防》阿里巴巴（０９９８８）和京東（０９６１８）都即將公布業績。阿裡巴巴天
貓雙１１全球狂歡季上周結束，為期１１天的活動共錄得商品成交額（ＧＭＶ）５４０３億元人
民幣。今年雙１１，有２９萬品牌參與，其中６５％為中小企業、產業帶商家及新品牌。欠發達
地區的農業產業帶錄得強勁銷售，相關農產品ＧＭＶ同比增長２０％。相比同樣為期１１天的
２０２０天貓雙１１全球狂歡季，商品成交總額由４９８２億元人民幣僅增長８﹒４５％。
２０２０年、２０１９年、２０１８年商品成交額，按年增長分別為２６％，２５﹒７％和
２６﹒９％。
　　今年京東把雙十一活動時間重要節點都提前到晚上８點時段。２０２１年「晚８點不熬夜」
的京東雙十一錄得累計下單金額超過３４９１億元人民幣，較上年的２７１５億元增長２８％。
數據顯示，今年雙十一單日收入超過千元的京東快遞人員數量比上年多出５０％；京東Ａｐｐ錄
得超過１０萬人使用數字人民幣進行消費。京東股價１１月１２日裂口高開近半成，１１月１０
日至１６日錄得５連升。
《法國巴黎銀行上市衍生產品部　林恩》
　
　＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》
立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。
　

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